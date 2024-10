La tenista a la que Rafael Nadal hizo emocionar: palabras cargadas de sentimiento

Paula Badosa, que apura su puesta a punto para las Finales de la Copa Billie Jean King que se disputarán en Málaga, en noviembre, antes del adiós de Rafael Nadal, lamentó la retirada del ganador de veintidós Grand Slam, que ha supuesto una referencia en su carrera.

"Me emocioné al ver el vídeo; al final también te vas a tu infancia, a tus principios. Yo nunca voy a olvidar mis principios inspirándome y viéndome todos los partidos, todas esas finales con Rafa en las grandes remontadas. Yo creo que ha sido un jugador increíblemente bueno en la leyenda, pero también creo que era un jugador que era capaz de emocionar a la gente; y yo creo que es lo que la he hecho más especial. Simplemente haciendo lo que hacía, emocionaba, y creo que eso se va a echar mucho de menos en el circuito y siempre ha sido, un ídolo para mí", dijo a la Agencia EFE la jugadora española.

Málaga, en noviembre será la capital del tenis. Concentrará la atención de todos los seguidores. "Totalmente. Va a ser algo muy bonito, muy emotivo, obviamente triste a la vez porque se marcha una leyenda como Rafa Nadal, pero creo que ha elegido un sitio muy bonito, en casa y creo que va a ser algo muy emotivo", dijo Badosa.

Paula Badosa, de las mejores tenistas españolas en la actualidad, cayó en 'octavos' de Wimbledon 2024 AFP

Badosa recuerda con cariño y admiración a Nadal: "Yo me acuerdo la primera vez que ya fue espectacular en la Copa Davis hace muchísimos años, cuando se dio a conocer, en cuando ganó su primer Roland Garros. Tengo muchísimas imágenes de él; sobre todo, a mí, lo que más me inspira de Rafa son todas esas remontadas, esos momentos donde las cosas no salen bien; porque ahora lo vivo en primera persona; la capacidad que tenía de sobreponerse a los problemas, a las dificultades; en eso creo que no va a haber nadie como él".

La catalana, ahora decimoquinta del ránking femenino, no ha hablado aún con Nadal, aunque cuando pase algo de tiempo pretende comunicarse con él.

"No, pero siempre ha sido una persona que me ha ayudado mucho, hasta con en mi lesión me dio consejos porque al final ha sido una persona que se ha se ha lesionado y me ha ayudado mucho y me ha dado. Y lo que digo dice mucho de él. Obviamente yo he pensado en comunicarme con él, pero quiero dar tiempo porque sé que para él ahora es un momento muy intenso y no me gusta invadir los espacios. Entonces voy a esperar un poco, pero obviamente me voy a poner en contacto", dijo a EFE.