Masters 1.000 de Indian Wells: así quedaron los resultados de la primera jornada (miércoles)

El británico Andy Murray fue uno de los tenistas que sellaron su clasificación antes de que la lluvia clausurara la primera jornada del miércoles en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde Rafael Nadal se retiró anticipadamente por sus problemas físicos.

El arranque del torneo, de categoría Masters 1.000 masculino y WTA 1.000 femenino, resultó muy negativo para el tenis español, que también vio el abandono previo de Paula Badosa, y para el latinoamericano, que perdió a sus dos primeras bazas, el argentino Pedro Cachín y el colombiano Daniel Galán.

Cachín, número 79 de la ATP, fue superado por el alemán Yannick Hanfmann (57º) por 6-7 (7/9), 6-4 y 6-1 y sigue sin celebrar una victoria en los ocho eventos disputados este año.

Los otros tres jugadores argentinos presentes en el primer Masters 1.000 del año arrancarán desde la segunda ronda: Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Sebastián Baez.

Por su parte, el colombiano Daniel Galán fue superado por el japonés Taro Daniel por 6-4 y 6-1 y cuenta por derrotas sus tres participaciones en primera ronda del Masters 1.000 de Indian Wells .

Uno de los primeros grandes nombres en saltar a la palestra fue Andy Murray, que protagonizó un solvente triunfo 6-3 y 6-2 frente al belga David Goffin en 80 minutos de juego.

Daniel Galán durante el Abierto de Australia 2024. Getty Images

Murray, de 36 años, se apoderó de los últimos 10 puntos del set inicial y se adelantó 5-2 en el segundo con un doble quiebre a favor que encarriló el triunfo.

"Puede ser mi mejor servicio aquí. He tenido problemas para servir aquí durante al menos 10 años. Hoy me he sentido mucho mejor", se felicitó el británico.

Murray tendrá un difícil cruce de segunda ronda frente al ruso Andrey Rublev, número cinco del ránking mundial.

Francisco Cerúndolo, tenista argentino, en medio del Masters 1.000 de París AFP

"No me encuentro preparado"

En la tarde, el Masters 1.000 de Indian Wells se vio impactado no sólo por la lluvia, que acabó por frenar la acción en la desértica localidad de California, sino sobre todo por el anuncio de la retirada de Rafael Nadal .

El gigante español debía enfrentar el jueves al canadiense Milos Raonic en su esperado regreso a la competición tras dos meses de baja.

"He estado trabajando duro y practicando. Hice una prueba este fin de semana (en una exhibición ante Carlos Alcaraz) pero no me encuentro preparado para jugar al máximo nivel en un evento tan importante", lamentó Nadal, que sigue intentando que las lesiones le permitan disfrutar de su posible última temporada en el circuito.

Su compatriota Alcaraz, defensor del título, conoció el miércoles que el joven Matteo Arnaldi será el rival en su debut en la segunda ronda, después de que el italiano venciera el miércoles 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3) al francés Luca van Assche.

Alcaraz y Arnaldi ya se enfrentaron en septiembre en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos con triunfo del español en tres sets.

Jannik Sinner, flamante campeón del Abierto de Australia, se estrenará ante el australiano Thanasi Kokkinakis, que el miércoles despachó en dos sets al estadounidense Marcus Giron.

Rafael Nadal, jugador español, en medio de un partido en el torneo de Brisbane, donde regresó a las canchas AFP

La lluvia detiene la sesión

La rama femenina también vio la salida de dos raquetas españolas: Paula Badosa, quien se retiró horas antes de su debut por problemas físicos, y Sara Sorribes, batida por la checa Marie Bouzková por un rotundo doble 6-1.

De su lado la británica Katie Boulter, ganadora el domingo del WTA 500 de San Diego (California), también hizo las maletas con una derrota 6-3 y 6-2 ante la italiana Camila Giorgi.

Entre los numerosos partidos que no empezaron o fueron interrumpidos por la lluvia estuvo el de la veterana Venus Williams, que enfiló el camino al vestuario cuando estaba igualada 1-1 en el primer set frente a la japonesa Nao Hibino.

Paula Badosa, tenista española en acción de juego del WTA de Stuttgart AFP

Resultados del miércoles 7 de marzo en el Masters 1.000 de Indian Wells

Hombres - primera ronda

Andy Murray (GBR) derrotó a David Goffin (BEL) 6-3, 6-2

Brandon Nakashima (USA) a Christopher Eubanks (USA) 6-3, 7-6 (7/3)

Alexander Shevchenko (KAZ) a Dominik Koepfer (GER) 6-3, 1-6, 7-6 (7/3)

Thanasi Kokkinakis (AUS) a Marcos Giron (USA) 6-3, 7-5

Christopher O'Connell (AUS) a Jack Draper (GBR) 1-6, 6-3, 6-2

Yannick Hanfmann (GER) a Pedro Cachín (ARG) 6-7 (7/9), 6-4, 6-1

Taro Daniel (JPN) a Daniel Galán (COL) 6-4, 6-1

Fábián Marozsán (HUN) a Jurij Rodionov (AUT) 6-3, 6-2

Matteo Arnaldi (ITA) a Luca Van Assche (FRA) 7-6 (8/6), 7-6 (7/3)