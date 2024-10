Rafael Nadal vs Novak Djokovic, EN VIVO: hora y dónde ver el duelo de Six Kings Slam

Con el anuncio de retirada, impactante, aún reciente, y con el cara a cara de los Juegos Olímpicos de París 2024 como último referente, Rafael Nadal y Novak Djokovic afrontan el último capítulo , definitivamente, del gran clásico del tenis de todos los tiempos.

Nunca antes había existido una rivalidad tan longeva y tan equilibrada, con tantas cosas en juego, como la que han escrito a través de los tiempos el español y el serbio, los dos jugadores con más títulos del Grand Slam a sus espaldas. Ambos han mantenido una rivalidad que parecía interminable y que ya está abocada a su final. Rafael Nadal, dentro de un mes, colgará definitivamente la raqueta que tantos éxitos le ha proporcionado al deporte español.

Horario y dónde ver Rafael Nadal vs Novak Djokovic

Fecha: sábado 19 de octubre

Hora: 9:30 a.m.

Donde ver: DAZN (gratis)

Publicidad

El duelo entre Nadal y Djokovic supera otros legendarios. Está por encima del Bjorn Borg y John McEnroe, del Andre Agassi y Pete Sampras, del Nadal contra Roger Federer, del Roy Emerson con Rod Laver o el de Jimmy Connors con Ivan Lendl. Todos marcaron una etapa. Pero ninguno superó la cifra que han de partidos que han dirimido el balear y el tenista de Belgrado.

Novak Djokovic y Rafael Nadal luego de partido en el Masters 1.000 de Roma (Imagen de referencia). Getty Images

Apartados del foco por la irrupción reciente del italiano Jannik Sinner y el murciano Carlos Alcaraz, líderes de la nueva generación que definitivamente ha desplazado de la cima a los supervivientes del histórico 'Big Three', el pulso entre Nadal y Djokovic se resume en sus respectivos y gloriosos historiales y su fortaleza en los cara a cara que han protagonizado a lo largo de sesenta partidos.

Publicidad

El triunfo logrado por el serbio en París 2024, en la segunda ronda olímpica, fue la trigésima primera victoria sobre el jugador de Manacor que ha conseguido superar a su adversario en veintinueve. Una gran igualdad ha sido establecida por dos de los mejores tenistas de la historia.

No computará en las estadísticas, centradas solo en los partidos oficiales, el enfrentamiento que van a jugar en Riad, en la lujosa exhibición del Six Kings Slam que finaliza este sábado. Será un duelo, no obstante, cargado de simbolismo. Durante dos décadas han dominado este deporte, junto a Federer, y apunta a un homenaje a la historia. A un baile final entre los dos jugadores que han acaparado los éxitos a un mes de que Rafael Nadal, en las Finales de la Copa Davis de Málaga, eche el cierre, a los 38 años, a su carrera.