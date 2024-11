Taylor Fritz encendió la polémica en las ATP Finals: opinión y crítica dio para el debate

El estadounidense Taylor Fritz se posicionó este domingo radicalmente en contra del 'coaching' en pista, nueva norma que la que permitirá a los entrenadores aconsejar a los tenistas desde las gradas.

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés) aprobó en octubre esta nueva regulación para 2025, aunque cada organización, (ATP, WTA e ITF) podrá decidir en sus torneos de manera individual.

Los entrenadores, por tanto, podrán dar indicaciones a los jugadores para corregir desventajas y cambiar de estrategia, algo que hasta ahora no se podía hacer. Además, los jugadores podrán acceder a tecnología de análisis de los tenistas cuando esta medida se haya implementado.

"Creo que una de las cosas que hacen del tenis un deporte único, un deporte genial, es que es tan mental como físico. En mi opinión, una parte importante y clave es ser capaz de entender las cosas y elaborar estrategias por uno mismo", expuso en rueda de prensa el número 5 del mundo, tras su victoria ante el ruso Daniil Medvedev (6-4 y 6-3) en la primera jornada de las ATP Finals.

"No quiero que un entrenador pueda decirle algo alguien... A veces ves las cosas de otra manera cuando no estás jugando el partido. Creo que el uno contra uno es una parte del tenis en la que no solo juegas contra el otro en lo físico, también tienes una batalla mental. Es una parte muy importante del juego. Creo que no mucha gente se da cuenta", añadió.

Taylor Fritz, tenista estadounidense, celebra su victoria en las ATP Finals 2024 AFP

"Ser capaz de elaborar estrategias, de tomar decisiones, de idear este tipo de cosas bajo presión, es tan importante como golpear un saque o una derecha. Sería una locura que alguien entrara en la pista por ti y sacara, ¿verdad? ¿Por qué puede alguien decirte lo que tienes que hacer?", explicó.

El tenista, aseguró también que no "tiene problemas" con la norma en eventos por equipos como la Copa Davis o la Copa Laver: "Eso tiene sentido. Entrenamiento, vale. Individual, el resto de la temporada, simplemente no tiene sentido para mí".