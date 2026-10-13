Sinuano Día, martes 13 de octubre: número ganador del último sorteo

Avanza el mes de octubre y la expectativa entre los miles de aficionados a las apuestas permanentes en Colombia se mantiene en su punto máximo. Este martes 13 de octubre de 2026, el tradicional sorteo del Sinuano Día abre una nueva oportunidad para que ciudadanos de la Región Caribe y de todo el país pongan a prueba sus números de la suerte y aseguren un importante incentivo económico a mitad de mes.



Módulo oficial de consulta: Resultados del 13 de octubre

Número ganador (4 cifras) 3948 Quinta balota 8

Protocolo legal: ¿Qué hacer si resulta ganador del premio?

Hacer efectivo un tiquete premiado requiere el cumplimiento riguroso de una serie de pasos estandarizados por la legislación colombiana de juegos de suerte y azar. Si la combinación de hoy coincide con su boleto, siga estas recomendaciones esenciales:



Inviolabilidad del comprobante: El tiquete físico emitido en la terminal de venta es el único título valor válido para reclamar el dinero. Manténgalo en un lugar seguro, seco y protegido, libre de tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones que impidan la lectura de sus códigos de seguridad.

El tiquete físico emitido en la terminal de venta es el único título valor válido para reclamar el dinero. Manténgalo en un lugar seguro, seco y protegido, libre de tachaduras, enmendaduras, roturas o alteraciones que impidan la lectura de sus códigos de seguridad. Verificación de identidad: El apostador debe dirigirse personalmente a la agencia distribuidora autorizada ( SuperGIROS o Record ) munido de su cédula de ciudadanía original o cédula de extranjería vigente.

El apostador debe dirigirse personalmente a la agencia distribuidora autorizada ( o ) munido de su o cédula de extranjería vigente. Trámite según el valor del incentivo: Los montos de menor cuantía se liquidan y desembolsan inmediatamente en efectivo en los puntos de venta. Sin embargo, cuando la cifra acumulada iguala o supera el umbral legal de las 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el proceso debe formalizarse en las oficinas principales del concesionario.

Los montos de menor cuantía se liquidan y desembolsan inmediatamente en efectivo en los puntos de venta. Sin embargo, cuando la cifra acumulada iguala o supera el umbral legal de las (Unidad de Valor Tributario), el proceso debe formalizarse en las oficinas principales del concesionario. Retención fiscal en la fuente: De acuerdo con el Estatuto Tributario vigente, todo premio que alcance o supere las 48 UVT está sujeto a una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales, rubro que se transfiere de manera directa al financiamiento del sistema general de salud pública.

Mecánica del juego y tabla general de premios

El Sinuano Día opera a través de un sistema aleatorio compuesto por cuatro baloteras independientes, cada una cargada con dígitos que van del 0 al 9. Su éxito radica en la flexibilidad financiera que ofrece, permitiendo a los jugadores registrar apuestas desde montos sumamente accesibles en toda la red nacional.

La liquidación del premio depende de la modalidad de acierto y del valor invertido en la jugada:



Acierto de 4 Cifras (Pleno): Otorga un dividendo equivalente a 4.500 veces el valor apostado. Acierto de 3 Cifras: Retribuye con 400 veces la suma jugada. Acierto de 2 Cifras: Genera un pago de 50 veces el monto invertido. Acierto de 1 Cifra (Última balota): Paga 5 veces el valor apostado.

Horario de transmisión y canales oficiales

El sorteo se celebra los 365 días del año a las 2:30 p. m. (hora de Colombia), con transmisión en directo a través de la señal del canal regional Telecaribe. Quienes no puedan seguir la emisión en vivo disponen de las plataformas digitales informativas y la red nacional de terminales de venta para validar los números oficiales tan pronto concluya el sorteo.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.