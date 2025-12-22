Resultados Chontico Día último sorteo hoy, lunes 22 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este lunes, 22 de diciembre de 2025, se realiza el sorteo del chance Chontico Día, el tradicional del Valle del Cauca. El juego empieza a la 1 de la tarde con transmisión en vivo por los canales autorizados. Durante la transmisión se mostrará desde la preparación hasta el momento en que se extraen las cifras ganadoras. Al finalizar el sorteo del Chontico Día, la Lotería del Valle publicará el número completo en sus canales oficiales.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Chontico Noche
|21 de Diciembre del 2025
|4596
|Chontico Día
|21 de Diciembre del 2025
|3285
|Chontico Noche
|20 de Diciembre del 2025
|7770
|Chontico Día
|20 de Diciembre del 2025
|7458
|Chontico Noche
|19 de Diciembre del 2025
|3500
|Chontico Día
|19 de Diciembre del 2025
|4446
|Super Chontico Noche
|18 de Diciembre del 2025
|7997
|Chontico Noche
|18 de Diciembre del 2025
|9611
|Chontico Día
|18 de Diciembre del 2025
|0956
|Chontico Noche
|17 de Diciembre del 2025
|3696
|Chontico Día
|17 de Diciembre del 2025
|7482
|Chontico Noche
|16 de Diciembre del 2025
|1230
|Chontico Día
|16 de Diciembre del 2025
|9146
|Chontico Noche
|15 de Diciembre del 2025
|6742
|Chontico Día
|13 de Diciembre del 2025
|2080
|Chontico Noche
|14 de Diciembre del 2025
|4490
|Chontico Día
|14 de Diciembre del 2025
|9220
|Chontico Noche
|13 de Diciembre del 2025
|7657
|Chontico Día
|13 de Diciembre del 2025
|1839
|Chontico Noche
|12 de Diciembre del 2025
|2055
|Chontico Día
|12 de Diciembre del 2025
|8357
|Super Chontico Noche
|11 de Diciembre del 2025
|4739
|Chontico Noche
|11 de Diciembre del 2025
|3798
|Chontico Día
|11 de Diciembre del 2025
|3023
|Chontico Noche
|10 de Diciembre del 2025
|2479
|Chontico Día
|10 de Diciembre del 2025
|0026
|Chontico Noche
|09 de Diciembre del 2025
|6686
|Chontico Día
|09 de Diciembre del 2025
|2083
|Chontico Noche
|08 de Diciembre del 2025
|0662
|Chontico Día
|08 de Diciembre del 2025
|6819
|Chontico Noche
|07 de Diciembre del 2025
|9570
|Chontico Día
|07 de Diciembre del 2025
|9962
|Chontico Noche
|06 de Diciembre del 2025
|1308
|Chontico Día
|06 de Diciembre del 2025
|0321
|Chontico Noche
|05 de Diciembre del 2025
|0997
|Chontico Día
|05 de Diciembre del 2025
|9560
|Super Chontico Noche
|04 de Diciembre del 2025
|4222
|Chontico Noche
|04 de Diciembre del 2025
|3263
|Chontico Día
|04 de Diciembre del 2025
|9598
|Chontico Noche
|03 de Diciembre del 2025
|5636
|Chontico Día
|03 de Diciembre del 2025
|3290
|Chontico Noche
|02 de Diciembre del 2025
|8104
|Chontico Día
|02 de Diciembre del 2025
|2190
|Chontico Noche
|01 de Diciembre del 2025
|1890
|Chontico Día
|01 de Diciembre del 2025
|6960
Seleccione un número de cuatro cifras y defina el valor de la apuesta. Luego, adquiera el tiquete en un punto de venta autorizado. Estos puntos incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas habilitadas, entre ellas Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca. El sistema permite elegir el número manualmente o asignarlo de manera aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.
El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:
El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.
El procedimiento para reclamar un premio varía según el monto obtenido. Cuando se trata de premios inferiores a $100.000, el cobro puede realizarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete. Para este trámite es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, ya que constituye el único documento válido para la verificación.
En el caso de premios iguales o superiores a $100.000, el cobro debe efectuarse en puntos autorizados, como Paga Todo. Para completar el proceso, la persona debe ser mayor de edad y presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso, junto con una fotocopia de la cédula de ciudadanía. En algunos casos, se puede solicitar documentación adicional, como el Registro Único Tributario (RUT) o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada.
El tiquete ganador tiene una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido este plazo, el derecho al cobro prescribe, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego se encuentra autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza el cumplimiento de la normativa y la transparencia en los sorteos.
Antioqueñita Día
Dorado Mañana
La Culona Día
Cafeterito Tarde
Fantástica Día
El Samán de la Suerte
Paisita Día
Chontico Día
Sinuano Día
La Caribeña Día
Motilón Tarde
Dorado Tarde
Pijao de Oro
Super Astro Sol
Paisita Noche
Chontico Noche
Fantástica Noche
La Culona Noche
Motilón Noche
Cafeterito Noche
Super Astro Luna
Sinuano Noche
La Caribeña Noche
Dorado Noche
Paisa Lotto
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL