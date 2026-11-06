Dorado Tarde hoy: resultados último sorteo 6 de noviembre de 2026; números ganadores

Los resultados de Dorado Tarde son consultados diariamente por miles de apostadores en Colombia que esperan conocer si su número resultó favorecido en uno de los sorteos de chance más reconocidos del país. Este juego hace parte de la familia de sorteos de El Dorado, junto con Dorado Mañana y Dorado Noche, alternativas que se realizan en diferentes horarios para brindar más oportunidades de participación a los jugadores.

Para este viernes 6 de noviembre de 2026, los resultados ya fueron divulgados por la organización del sorteo. Los participantes ahora revisan sus apuestas para confirmar si lograron acertar el número ganador o alguna de las modalidades de premio disponibles.



Resultado de Dorado Tarde hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

El resultado oficial de Dorado Tarde correspondiente a este viernes 6 de noviembre de 2026 ya fue sorteado. Este fue el resultado:



Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los jugadores pueden comparar estos datos con su comprobante de apuesta para verificar si obtuvieron algún premio en cualquiera de las categorías autorizadas por el plan de premios del juego.



¿Qué es Dorado Tarde?

Dorado Tarde es uno de los sorteos de chance más populares en Colombia. Se realiza habitualmente en horas de la tarde, a las 3:25 a.m., y permite realizar apuestas de una, dos, tres o cuatro cifras. También incorpora modalidades complementarias que amplían las posibilidades de ganar premios según la combinación acertada. Gracias a su trayectoria y frecuencia de juego, este sorteo se ha convertido en una de las referencias más buscadas por quienes participan regularmente en los juegos de suerte y azar. Cada día miles de usuarios consultan los resultados para verificar si sus números fueron favorecidos.



Cómo se juega el chance Dorado Tarde

La mecánica de juego es sencilla. Los apostadores pueden elegir números de:



Una cifra.

Dos cifras.

Tres cifras.

Cuatro cifras.

El premio dependerá de la modalidad seleccionada y del nivel de coincidencia con el número sorteado. Por esta razón, muchos jugadores suelen analizar resultados anteriores o escoger números asociados a fechas especiales y acontecimientos personales. Además del número principal, los participantes también suelen revisar la denominada quinta balota, un dato que forma parte de algunas modalidades de apuesta dentro del sorteo.

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Uno de los aspectos más atractivos de Dorado Mañana es su estructura de premios, la cual establece pagos de acuerdo con el tipo de apuesta realizada. Según la información oficial del juego, los premios incluyen categorías para aciertos de una, dos, tres y cuatro cifras. Entre las modalidades más destacadas se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras.

Una cifra.

El valor entregado al ganador depende tanto del monto apostado como de la modalidad elegida al momento de registrar la jugada.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL