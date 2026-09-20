Pico y placa en Bogotá durante la semana del 21 al 27 de septiembre de 2026: rotación y horarios

Los conductores de vehículos particulares que tengan previsto movilizarse por Bogotá entre el lunes 21 y el domingo 27 de septiembre deberán revisar el último dígito de su placa para saber si pueden circular durante los días hábiles. La medida funciona de lunes a viernes, mientras que los sábados y domingos no aplica para los vehículos particulares.



Durante esta semana, la restricción tendrá una rotación entre las placas terminadas en números del 0 al 9. Por eso, antes de programar los recorridos, es importante consultar el calendario correspondiente a cada jornada y tener presente el horario en el que opera la medida.

Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 21 al 27 de septiembre

La programación para esta semana queda de la siguiente manera:



Lunes 21 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Martes 22 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 23 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 24 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 25 de septiembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Sábado 26 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

Domingo 27 de septiembre: no aplica la medida de pico y placa.

De esta manera, los propietarios deben verificar especialmente las jornadas de lunes a viernes, pues son los días en los que se mantiene la restricción para los vehículos particulares.

¿A qué hora aplica el pico y placa en Bogotá?

La medida opera de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. Durante este periodo, los vehículos deben ajustarse a la restricción establecida para cada día de acuerdo con el último dígito de su placa. Los fines de semana, es decir, el sábado 26 y el domingo 27 de septiembre, no aplica el pico y placa para vehículos particulares.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa?

Los conductores que incumplan la restricción se exponen a un comparendo C14, cuya sanción para 2026 es de $875.445, equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Además de la multa, el vehículo puede ser inmovilizado. En ese caso, el propietario también puede tener que asumir los costos correspondientes al traslado en grúa y la permanencia del automotor en los patios. Por esta razón, revisar con anticipación la placa habilitada para cada día permite evitar inconvenientes durante los desplazamientos por la ciudad.



¿Qué es el Pico y Placa Solidario?

Los conductores que necesitan utilizar su vehículo durante los días y horarios en los que tienen restricción cuentan con la posibilidad de solicitar el Pico y Placa Solidario, un permiso que permite circular durante el periodo adquirido.

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Este trámite contempla diferentes modalidades y sus valores de referencia son:



Un día: $70.294.

Un mes: $561.808.

Seis meses: $2.809.311.

El valor final puede variar de acuerdo con características del vehículo, entre ellas su valoración, impacto ambiental, modelo, combustible y municipio de registro. Para los vehículos matriculados fuera de Bogotá, el factor asociado al municipio pasó de 1,2 a 1,5.

¿Cómo sacar el Pico y Placa Solidario?

El trámite se realiza en línea a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad. El propietario debe registrar los datos solicitados, ingresar la información del vehículo, escoger el periodo del permiso y completar las verificaciones correspondientes.

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Posteriormente, debe realizar el pago mediante PSE. Una vez cumplidos los pasos y condiciones establecidos, el permiso queda asociado al vehículo durante el periodo adquirido.

Los conductores deben tener especial cuidado con páginas o personas que ofrezcan realizar el trámite por fuera de los canales oficiales, pues la solicitud y el pago deben hacerse mediante las plataformas autorizadas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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