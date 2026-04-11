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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche hoy, jueves 10 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche hoy, jueves 10 de abril de 2026: números ganadores

Conozca los resultados del sorteo EN VIVO aquí para saber si es el ganador de la noche.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Resultados Chontico Noche último sorteo
Resultados Chontico Noche -
Archivo

El Chontico Noche jugó este jueves 10 de abril de 2026 un nuevo sorteo, uno de los más seguidos por los apostadores en Colombia, especialmente en el suroccidente del país, donde este chance es tradicional y de alta participación.

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Como es habitual, el sorteo se realizó en la jornada nocturna y generó expectativa entre miles de jugadores atentos a conocer si acertaron la combinación ganadora.

Resultados Chontico Noche hoy, jueves 10 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los participantes verificar sus resultados únicamente en canales oficiales antes de adelantar cualquier trámite de cobro.

¿Cómo jugar el Chontico Noche?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, que puede seleccionar manualmente o dejar al azar en el punto de venta. Luego, define el valor de la apuesta y la modalidad en la que desea jugar.

Entre las modalidades se encuentran:

  • Cuatro cifras directas (superpleno)
  • Combinado
  • Tres cifras
  • Dos cifras
  • Una cifra

Cada una ofrece diferentes probabilidades y premios.

¿Cuánto cuesta jugar?

El Chontico Noche se caracteriza por su accesibilidad. El valor mínimo de apuesta suele iniciar desde 500 pesos colombianos, aunque puede variar según la modalidad elegida.

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¿Cuándo se juega el Chontico Noche?

Este sorteo se realiza todos los días:

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Su frecuencia diaria lo convierte en uno de los juegos de azar más constantes en el país.

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¿Cómo reclamar un premio?

Si resulta ganador, es fundamental:

  • Conservar el tiquete original en buen estado.
  • Verificar el resultado en canales autorizados.
  • Premios menores: se pueden cobrar en puntos de venta.
  • Premios mayores: requieren documento de identidad y, en algunos casos, certificación bancaria.

Recuerde que el plazo máximo para reclamar un premio es de un año desde la fecha del sorteo.

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los chances más populares de Colombia, manteniendo viva la expectativa diaria de miles de jugadores.

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