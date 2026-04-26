Resultados Sinuano Noche último sorteo hoy, domingo 26 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Noche jugó una nueva edición este domingo 26 de abril de 2026, manteniéndose como uno de los chances más tradicionales y seguidos en Colombia. Cada noche, miles de apostadores están atentos a este sorteo que conserva una alta participación en todo el país.



Este juego, que rinde homenaje al río Sinú, se ha consolidado con el paso de los años como una de las opciones más confiables dentro del chance, gracias a su trayectoria y a los controles que garantizan la transparencia del proceso.



Resultados Sinuano Noche hoy, 26 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:



Número:

Quinta cifra:

Se recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.



¿Cómo jugar Sinuano Noche?

Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definir el valor de su apuesta, que puede hacerse desde montos accesibles.

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El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 10:30 p. m., mientras que domingos y festivos se adelanta a las 8:30 p. m., con transmisión en vivo a través de canales autorizados.



Plan de premios

El juego ofrece distintas formas de ganar según el nivel de acierto:

Cuatro cifras: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado Tres cifras: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado Dos cifras: paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Una cifra: paga 5 veces lo apostado

¿Cómo reclamar el premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor deben reclamarse en oficinas principales. Además, tenga en cuenta que existe un plazo máximo de un año para reclamar el dinero.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL