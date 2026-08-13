Sector empresarial se solidariza con afectados por terremoto: estas son las ayudas anunciadas

En medio del profundo dolor y la devastación que ha dejado el reciente terremoto en Colombia, el país está presenciando una de las mayores muestras de solidaridad de su historia reciente. Empresas, gremios, fundaciones, comerciantes y miles de ciudadanos se han movilizado de forma masiva para llevar auxilio a quienes hoy lo han perdido todo. Las donaciones de alimentos, elementos de aseo, transporte, conectividad y recursos económicos no dejan de fluir bajo una consigna compartida de norte a sur: “Ayudar nos acerca”.

La respuesta del sector productivo nacional ha sido inmediata y contundente. Desde Cartagena, en el marco del Congreso Empresarial de la ANDI, se gestó la campaña Empresas Unidas por Colombia. Bruce Mac Master, presidente del gremio, anunció que la meta de recaudación superó rápidamente las expectativas iniciales: "En estos últimos minutos logramos otra vez sumar más de 1.000 millones de pesos adicionales, de manera que ya vamos por 15.000 millones [de pesos], y la verdad es que son menos de 24 horas que hemos tenido". (Lea también: Abecé para acceder a servicio gratuito de Starlink en Colombia: ¿quiénes pueden tomarlo?)

El líder gremial añadió: "Hemos tenido, yo diría, una respuesta conmovedora. Afortunadamente, la solidaridad es una de esas características colombianas que se está viendo hoy en día en este congreso" y detalló que esta movilización empresarial se canaliza a través de cuatro vehículos principales:



Distribución de alimentos y bebidas : en coordinación con la red de 24 bancos de alimentos del país, ya se han distribuido entre 3.000 y 4.000 millones de pesos en provisiones esenciales.

: en coordinación con la red de 24 bancos de alimentos del país, ya se han distribuido entre 3.000 y 4.000 millones de pesos en provisiones esenciales. Medicamentos : alianzas con las IPS para asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales en todo el territorio afectado.

: alianzas con las IPS para asegurar el abastecimiento de medicamentos esenciales en todo el territorio afectado. Logística y servicios : activación de transporte y conectividad para las zonas de desastre.

: activación de transporte y conectividad para las zonas de desastre. Banco de materiales para la construcción: iniciativa clave orientada al mediano y largo plazo para apoyar la reconstrucción de las comunidades afectadas.

Empresas que han destinado ayuda por el terremoto en Colombia

D1 : ha hecho un aporte de 1.000 toneladas de producto equivalentes a unos 5.000 millones de pesos. Christian Bäbler, presidente de la cadena de supermercados, explicó que se ha donado de dos maneras: “Una es directamente a través del Banco de Alimentos, donde ellos nos piden el artículo o producto que necesitan y nosotros lo enviamos allá, y la segunda forma es comprando un kit por parte de nuestros clientes que tenemos cuatro a disposición en las tiendas, para que por cada kit que un cliente compre, nosotros aportamos uno adicional". ( Lea también: Tiendas D1 entrega 1.000 toneladas de ayuda a afectados por el terremoto en Colombia)

: ha hecho un aporte de 1.000 toneladas de producto equivalentes a unos 5.000 millones de pesos. Christian Bäbler, presidente de la cadena de supermercados, explicó que se ha donado de dos maneras: “Una es directamente a través del Banco de Alimentos, donde ellos nos piden el artículo o producto que necesitan y nosotros lo enviamos allá, y la segunda forma es comprando un kit por parte de nuestros clientes que tenemos cuatro a disposición en las tiendas, para que por cada kit que un cliente compre, nosotros aportamos uno adicional". ( Tiendas D1 entrega 1.000 toneladas de ayuda a afectados por el terremoto en Colombia) Avianca : mediante la campaña Colombia, un solo corazón y mediante cinco vuelos ya ha llevado 150 toneladas de ayuda humanitaria a los departamentos más afectados.

: mediante la campaña y mediante cinco vuelos ya ha llevado 150 toneladas de ayuda humanitaria a los departamentos más afectados. Ecopetrol : destinó 5.000 millones de pesos para kits de ayuda humanitaria, activó un voluntariado corporativo y programó una jornada de donación de sangre entre el 14 y el 19 de agosto. Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de la petrolera, señaló que han estado "aportando kits de alimentación, kits de aseo, agua potable [y] aportes en movilización aérea".

: destinó 5.000 millones de pesos para kits de ayuda humanitaria, activó un voluntariado corporativo y programó una jornada de donación de sangre entre el 14 y el 19 de agosto. Juan Carlos Hurtado, presidente (e) de la petrolera, señaló que han estado "aportando kits de alimentación, kits de aseo, agua potable [y] aportes en movilización aérea". Alquería : dispuso de 500 millones de pesos para la emergencia, 8.000 litros de diversos productos y facilitó cinco de sus carrotanques de leche para transportar agua potable (dos enviados a Pereira y tres solicitados para el Chocó).

: dispuso de 500 millones de pesos para la emergencia, 8.000 litros de diversos productos y facilitó cinco de sus carrotanques de leche para transportar agua potable (dos enviados a Pereira y tres solicitados para el Chocó). Starbucks : anunció una donación de 100.000 dólares para llevar agua potable a través de tres fundaciones activas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

: anunció una donación de 100.000 dólares para llevar agua potable a través de tres fundaciones activas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas. DIAN : entregó 86.000 millones de pesos en mercancías aprehendidas y ayudas físicas, incluyendo ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar.

: entregó 86.000 millones de pesos en mercancías aprehendidas y ayudas físicas, incluyendo ropa, calzado, radios de comunicación, artículos electrónicos y elementos para el hogar. Grupo Trinity : su CEO, Iván Trujillo, confirmó que tras coordinar con la ministra de Cultura, Paola Holguín, el alcalde de Manizales y la Iglesia católica, suministrarán el acero necesario para la reconstrucción del emblemático monumento de la catedral de Manizales.

: su CEO, Iván Trujillo, confirmó que tras coordinar con la ministra de Cultura, Paola Holguín, el alcalde de Manizales y la Iglesia católica, suministrarán el acero necesario para la reconstrucción del emblemático monumento de la catedral de Manizales. Proantioquia: está llevando técnicos a Chocó, Risaralda, Valle del Cauca y Caldas para verificar las más de 87.000 viviendas que resultaron afectadas por el terremoto.

***Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.