Resultados Sinuano Día último sorteo del lunes 22 de diciembre de 2025: números ganadores

Este lunes, 22 de diciembre de 2025, se lleva a cabo una nueva edición del sorteo de El Sinuano Día. Puede seguir la transmisión en vivo a través de YouTube. Recuerde que su billete no debe tener tachones o enmendaduras, de lo contrario no podrá reclamar el premio si llega a acertar los números ganadores.
El sorteo del Sinuano Día se realiza con un sistema de baloteras certificado, bajo la mirada de un notario y con delegados autorizados presentes para garantizar que todo sea correcto. Cada paso se transmite en vivo por los canales oficiales, mostrando el proceso completo en tiempo real para asegurar transparencia y confianza en el resultado.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Sinuano Día
|21 diciembre 2025
|6605
|Sinuano Noche
|21 diciembre 2025
|0782
|Sinuano Día
|20 diciembre 2025
|5531
|Sinuano Noche
|20 diciembre 2025
|7932
|Sinuano Día
|19 diciembre 2025
|3604
|Sinuano Noche
|19 diciembre 2025
|0034
|Sinuano Día
|18 diciembre 2025
|9924
|Sinuano Noche
|18 diciembre 2025
|7447
|Sinuano Día
|17 diciembre 2025
|4186
|Sinuano Noche
|17 diciembre 2025
|0373
|Sinuano Día
|16 diciembre 2025
|1383
|Sinuano Noche
|16 diciembre 2025
|1403
|Sinuano Día
|15 diciembre 2025
|0703
|Sinuano Noche
|15 diciembre 2025
|9359
|Sinuano Día
|14 diciembre 2025
|7212
|Sinuano Noche
|14 diciembre 2025
|1600
|Sinuano Día
|13 diciembre 2025
|9737
|Sinuano Noche
|13 diciembre 2025
|7682
|Sinuano Día
|12 diciembre 2025
|6926
|Sinuano Noche
|12 diciembre 2025
|1147
|Sinuano Día
|11 diciembre 2025
|9526
|Sinuano Noche
|11 diciembre 2025
|4092
|Sinuano Día
|10 diciembre 2025
|8678
|Sinuano Noche
|10 diciembre 2025
|7017
|Sinuano Día
|09 diciembre 2025
|4531
|Sinuano Noche
|09 diciembre 2025
|7285
|Sinuano Día
|08 diciembre 2025
|1497
|Sinuano Noche
|08 diciembre 2025
|2327
|Sinuano Día
|07 diciembre 2025
|9322
|Sinuano Noche
|07 diciembre 2025
|0647
|Sinuano Día
|06 diciembre 2025
|1215
|Sinuano Noche
|06 diciembre 2025
|0001
|Sinuano Día
|05 diciembre 2025
|6552
|Sinuano Noche
|05 diciembre 2025
|1953
|Sinuano Día
|04 diciembre 2025
|8970
|Sinuano Noche
|04 diciembre 2025
|8767
|Sinuano Día
|03 diciembre 2025
|1996
|Sinuano Noche
|03 diciembre 2025
|5982
|Sinuano Día
|02 diciembre 2025
|0831
|Sinuano Noche
|02 diciembre 2025
|5199
|Sinuano Día
|01 diciembre 2025
|3114
|Sinuano Noche
|01 diciembre 2025
|8137
El sorteo Sinuano Día se realiza de manera periódica y sus resultados se publican en los canales oficiales correspondientes. Es una alternativa para quienes participan en juegos numéricos, siguiendo las disposiciones establecidas por la entidad reguladora. La forma principal de ganar consiste en acertar el número completo de cuatro cifras en el mismo orden en que fue extraído, lo que otorga el premio mayor.
Existen también modalidades que permiten combinaciones de tres o dos cifras, ofreciendo opciones más flexibles, aunque con variaciones en las probabilidades y en el valor del premio. Adicionalmente, se incluye la cifra complementaria, conocida como “la quinta”, utilizada en ciertas modalidades donde esta balota adicional forma parte del resultado.
El Sinuano Día ofrece una variedad de opciones para participar, lo que permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus preferencias y presupuesto. Las principales modalidades son:
Este número de opciones ha contribuido a que el Sinuano Día sea uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.
El Sinuano Día es un juego diseñado para ser accesible a todos los públicos. Los valores de las apuestas son:
El proceso para reclamar un premio del sorteo Sinuano Día varía según el valor obtenido, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario). Para montos inferiores a 48 UVT, el ganador debe presentar el tiquete original, el documento de identidad en físico y una fotocopia legible de la cédula. Estos requisitos permiten verificar la autenticidad del tiquete y la identidad del reclamante.
Cuando el premio se encuentra entre 48 y 181 UVT, además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formato SIPLAFT, correspondiente al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este formulario se entrega en el punto de venta autorizado y debe ser completado por el ganador como parte del protocolo de control establecido por la entidad operadora.
Para premios superiores a 182 UVT, se requieren los documentos básicos junto con una certificación bancaria vigente, expedida en un plazo no mayor a 30 días. Este documento es indispensable para realizar el pago mediante transferencia electrónica, procedimiento que se efectúa en un máximo de ocho días hábiles, conforme a las políticas internas del operador.
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL