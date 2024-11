Cámara de seguridad revela la verdad detrás de feminicidio en Ocaña: ya había denuncia

El 24 de febrero de 2023, la vida cambió para la familia de Karen Lorena Granados, de 35 años, madre cabeza de hogar que vivía en Ocaña, Norte de Santander. Ese día, mientras se dirigía al gimnasio, fue abordada por dos sujetos que atentaron contra su vida. El Rastro investigó el feminicidio.

Karen Lorena Granados era una mujer trabajadora y responsable, según afirmó su familia. Era madre de tres hijos y luchaba por sacarlos adelante. Trabajaba como recepcionista en un hotel del municipio. Sin embargo, el día de los hechos, como era su costumbre, salió para el gimnasio antes de iniciar sus labores. En el camino, dos sujetos que iban en una motocicleta le dispararon, causándole la muerte.

“Recibimos una llamada, en donde una ciudadana manifiesta que en el barrio El Bambo había una femenina que estaba tendida en el piso, al parecer herida. Observamos que en el lugar ya no había ningún cuerpo, al parecer, ya había sido trasladado al hospital”, aseguró la patrullera Sandy Vega, quien recibió el caso.

En el barrio El Bambo, en Ocaña, Karen Lorena Granados, de 35 años, fue asesinada mientras iba al gimnasio. El Rastro

Marly Pérez, prima de la víctima, tuvo que hacer el reconocimiento del cuerpo. Un tatuaje fue clave para confirmar que se trataba Karen Lorena Granados. En medio de la incertidumbre, la familia de Karen no comprendía por qué la habían asesinado. ¿Se trataría de un hurto?

Videos claves en la investigación

Las autoridades iniciaron una ardua investigación para esclarecer el crimen. El primer paso fue revisar las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrieron los hechos. Allí pudieron constatar que se trataba de dos sujetos en motocicleta que le hurtaron sus pertenencias. Sin embargo, para la Policía no estaba claro que se tratara de un robo, ya que el disparo que recibió Karen fue contundente.

Videos de seguridad captaron el momento en que delincuentes dispararon a Karen Granados, madre cabeza de familia. El Rastro

A través de las prendas de vestir que llevaban los implicados, se determinó la ubicación de uno de ellos por medio de las cámaras de seguridad. La Policía capturó a Germán Manuel Camejo, de 21 años, por el delito de tráfico de estupefacientes, ya que se encontraron drogas en su habitación. Además, se le acusó de estar implicado en el crimen de Karen Granados, y el joven aceptó declarar sobre los hechos.

Declaraciones de victimarios

Un mes después del asesinato, el acusado señaló al hombre que manejaba la motocicleta y también al autor intelectual del crimen: se trataba de Wilson Vergel Gómez, la expareja de Karen, con quien había mantenido una relación por más de dos décadas y quien era el padre de sus hijos. No obstante, Karen Granados había decidido terminar su matrimonio hace dos años.

Tras solicitar a la empresa de telefonía un reporte sobre las llamadas realizadas en los días anteriores y posteriores al homicidio, se determinó que Wilson Vergel e Ifre Junior Castillo, quien manejaba la motocicleta, estuvieron en constante comunicación. Además, un mensaje en WhatsApp fue la pista clave que permitió a las autoridades avanzar en la investigación.

Las autoridades analizaron las llamadas telefónicas de los celulares de los hombres implicados, incluyendo a la expareja de Karen Granados. El Rastro

Víctima de abuso y agresiones físicas

Los testimonios de los familiares de la víctima aseguraron que Karen Granados terminó la relación con el padre de sus hijos debido a maltrato y agresión física. Mencionaron que Wilson tenía comportamientos agresivos hacia ella. Además, días antes del crimen, la mujer ya había interpuesto una denuncia en la Comisaría de Familia por violencia doméstica, buscando protección y apoyo ante la situación que estaba viviendo.

“Llevaban prácticamente dos años de separación. Él me decía que estaba desesperado por ella, que quería volver con ella, pero aun así seguía obsesionado y todos los días me decía ‘yo tengo que volver con tu prima’. Solo le importaba verla con él o no verla con nadie”, comentó Sergio Pérez, primo de la víctima, quien tenía una estrecha relación con Wilson.

Tras las pruebas recolectadas, Wilson Vergel Gómez fue capturado por los delitos de feminicidio agravado y fue condenado a 31 años y 4 meses de prisión. Por otro lado, los autores materiales del crimen fueron condenados a 17 años y 4 meses de cárcel por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

Para la familia de la víctima, no hubo justicia por el atroz feminicidio de Karen Granados. Aseguran que han tenido que vivir con el dolor de su pérdida.