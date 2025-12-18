En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
DONALD TRUMP
CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ
NOVENA DÍA 2
SALARIO MÍNIMO
JUNIOR, CAMPEÓN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ENTRETENIMIENTO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / Kristin Cabot habla por primera vez sobre escándalo de infidelidad en concierto de Coldplay

Kristin Cabot habla por primera vez sobre escándalo de infidelidad en concierto de Coldplay

"Me convertí en un meme", expresó la mujer en su primera entrevista luego del escándalo más viral de 2025. ¿Cómo la afectó emocionalmente?

Por: María Paula González
Actualizado: 18 de dic, 2025
Comparta en:
Infieles en concierto de Coldplay
El famoso empresario y su empleada fueron captados en las pantallas del estadio -
Foto: Video de redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad