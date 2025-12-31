Películas que marcaron el 2025: "Un poeta", "Una batalla tras otra", "Valor sentimental" y más

Grandes películas iluminaron las salas de cine de todo el mundo durante este 2025. Westerns, thrillers, romances, comedias, dramas, entre otros géneros cinematográficos, supieron llenar los recintos dedicados al séptimo arte y presentarse en los principales festivales.

Hacemos una selección de poco más de 30 películas, curada por varios profesionales de la crítica y la comunicación del cine en los medios y otros formatos. Entre los que ayudaron a armar este listado se encuentran: André Didyme-Dȏme, editor de cine y TV de la revista Rolling Stone y de The Hollywood Reporter en Español; Julieth Cicua, periodista y crítica de cine de Oiga, vea! podcast; Juan Andrés Rodríguez, antropólogo y crítico de cine de Palomita de Maíz; y María Alejandra Libreros, creadora de contenido y realizadora audiovisual.



Las películas de 2025

Adiós al amigo

Dirigida por Iván David Gaona. Al final de la guerra en 1902 en Colombia, el soldado Duarte Amado busca a su hermano en medio de las montañas del Cañón del Chicamocha. En el camino conoce a un fotógrafo que quiere vengar la muerte de su padre.



Alpha

Dirigida por Julia Ducournau. Alpha, de 13 años, es una adolescente problemática que vive sola con su madre. Su mundo se derrumba el día que regresa de la escuela con un tatuaje en el brazo.



Bajo las banderas, el sol

Dirigida por Juanjo Pereira. La caída en Paraguay de la dictadura de Stroessner, en 1989, marcó también el abandono de un enorme archivo visual. Inéditas u olvidadas hasta ahora, esas imágenes vuelven para dar cuenta de cómo su manipulación permitió adoctrinar y construir un culto a su persona.



Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y del Espacio Sideral

Dirigida por Andrés Jurado. En el teatro de la Guerra Fría, los astronautas perdidos en el Darién se ven asediados por sus miedos más profundos al ser sorprendidos por un indígena ¿pensaron que serían decapitados o devorados por un caníbal salvaje?. Una deconstrucción de archivos fílmicos y de propaganda del entrenamiento de supervivencia tropical desafía la narrativa colonial inscrita en la conquista del espacio.



Blue Moon

Dirigida por Richard Linklater. Cuenta la historia de la lucha de Lorenz Hart contra el alcoholismo y la salud mental mientras trata de salvar las apariencias durante el estreno de "Oklahoma".



Cacería de brujas

Dirigida por Luca Guadagnino. Una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y profesional cuando una alumna estrella lanza una acusación contra uno de sus colegas y un oscuro secreto de su propio pasado amenaza con salir a la luz.



Dreams (Sex, Love)

Dirigida por Dag Johan Haugerud. La intensa atracción de Johanne por su profesor lleva a su madre y abuela a descubrir sus escritos íntimos. Johanne navega entre los ideales románticos y la realidad, explorando el autodescubrimiento, el amor y la sexualidad.



El agente secreto

Dirigida por Kleber Mendonça Filho. Bajo el espectro amenazador del Brasil de 1977, conocemos a Marcelo, un hombre de unos 40 años que se ha mudado recientemente a Recife, en la costa noreste de Brasil, para escapar de un pasado violento.

Father Mother Sister Brother

Dirigida por Jim Jarmusch. Hermanos separados se reúnen después de años separados, obligados a enfrentarse a tensiones no resueltas y a reevaluar sus tensas relaciones con sus padres emocionalmente distantes.



Frankenstein

Dirigida por Guillermo del Toro. Un científico brillante pero egocéntrico da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente lleva a la destrucción tanto del creador como de su trágica creación.

Hamnet

Dirigida por Chloé Zhao. La historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo.



Hiedra

Dirigida por Ana Cristina Barragán. Sigue a una madre, Azucena, que gravemente enferma, intenta reavivar la relación con su hijo, Julio, al que abandonó tras dar a luz a la edad de 13 años.



Horizonte

Dirigida por Cesar Augusto Acevedo. Una madre y su hijo emprenden un viaje físico y espiritual a través de un mundo devastado por la guerra, buscando al padre desaparecido del niño. Solo mediante grandes sacrificios podrán reparar sus frágiles lazos y encontrar la redención.



La única opción

Dirigida por Chan-Wook Park. Después de estar desempleado durante varios años, un hombre diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.

Left-Handed girl

Dirigida por Shih-Ching Tsou. Una madre soltera y sus 2 hijas se mudan a Taipéi para abrir un puesto en el mercado nocturno, cada una se enfrenta a los desafíos de adaptarse a su nuevo entorno y, al mismo tiempo, se esfuerza por mantener la unidad familiar.



Magallanes

Dirigida por Lav Diaz. Una representación del matrimonio de Fernando de Magallanes y Beatriz Barbosa en Sevilla en 1517, centrándose en su breve tiempo juntos antes de su partida en la expedición de la Corona española.



Marty Supremo

Dirigida por Josh Safdie. Muestra el viaje de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong que se convirtio en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

Mente Maestra

Dirigida por Kelly Reichardt. En 1970, Mooney y dos compañeros entran en un museo a plena luz del día y roban cuatro cuadros. Cuando conservar las obras resulta más difícil que robarlas, Mooney queda relegado a una vida prófuga.



My father's shadow

Dirigida por Akinola Davies Jr. Dos hermanos recorren Lagos con su distante padre durante la crisis electoral de 1993 en Nigeria, descubriendo la inmensa ciudad y sus luchas en medio del caos político.



Nouvelle Vague

Dirigida por Richard Linklater. Muestra la producción de "Sin aliento", de Jean-Luc Godard.



Pecadores

Dirigida por Ryan Coogler. Tratando de descubrir sus problemáticas vidas detrás, los hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los espera para darles la bienvenida nuevamente.

Resurrection

Dirigida por Bi Gan. Una mujer cuya conciencia cae en la zona del tiempo eterno durante una intervención quirúrgica. Atrapada en muchos sueños, encuentra un cadáver androide e intenta despertarlo contándole historias interminables.



Romería

Dirigida por Carla Simón. Frida es una joven cuyos padres murieron siendo ella una niña. Adoptada por su tío materno, la joven pierde el vínculo con su familia paterna.



Song Sung Blue

Dirigida por Craig Brewer. Lightning and Thunder, una pareja de Milwaukee que rinde tributo a Neil Diamond, experimenta un éxito arrollador y un desamor devastador en su viaje musical juntos.



Sueños de trenes

Dirigida por Clint Bentley. Robert Grainer, un hombre corriente que vive tiempos extraordinarios, trabaja como jornalero en el Oeste americano a principios del siglo XX. Golpeado por la muerte de su familia, lucha por adaptarse a este nuevo entorno.



Superman

Dirigida por James Gunn. Un superhéroe, se reconcilia con su herencia y su educación humana. Es la encarnación de la verdad, la justicia y un mañana mejor en un mundo que ve la bondad como algo anticuado.



Una batalla tras otra

Dirigida por Paul Thomas Anderson. Cuando su enemigo malvado reaparece después de 16 años, un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos.

Un poeta

Dirigida por Simón Mesa Soto. Un poeta mayor guía a Yurlady, una adolescente talentosa, aunque duda sobre exponerla al mundo poético. Su propia carrera quedó estancada, volviéndolo un escritor desconocido.

Un simple accidente

Dirigida por Jafar Panahi. Un pequeño percance provoca una reacción en cadena de problemas cada vez mayores.

Valor sentimental

Dirigida por Joachim Trier. Una exploración íntima y conmovedora de la familia, los recuerdos y el poder reconciliador del arte.

With Hassan in Gaza

Dirigida por Kamal Aljafari. Imágenes redescubiertas de 2001 por un cineasta capturan un viaje por Gaza, guiado por Hasan, en busca de un antiguo compañero de prisión. Las cintas revelan momentos íntimos de la vida palestina durante una época crucial.