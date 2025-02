Los detalles desconocidos de la muerte de Jorge Oñate, a tres años de su partida

Jorge Oñate, más conocido como ‘El Jilguero de América’, fue un ícono y defensor del vallenato que dejó una huella imborrable en la historia del género a lo largo de su carrera musical. El artista fue una de las víctimas de la pandemia de COVID-19 y su partida enlutó a toda la comunidad vallenata y a sus seguidores.

La exitosa trayectoria musical

En 1968, Jorge Oñate hizo su debut en la industria musical, en una época en la que el vallenato era un género predominante entre las clases populares y aún no era ampliamente reconocido en el ámbito nacional.

“Las cosas no eran fáciles porque el vallenato no estaba comercializado. El vallenato era una música que no era tan apreciada por la sociedad“, mencionó el compositor Emilio Oviedo a Expediente Final.

Artistas como Diomedes Díaz, Jorge Oñate y Poncho Zuleta fueron pilares fundamentales en la historia del vallenato, contribuyendo a su evolución y popularidad tanto a nivel nacional como internacional.

No obstante, el talento y estilo innovador de Oñate fue clave en la transformación del género musical, contribuyendo a su proyección y aceptación en todos los escenarios del país.

“Él decía que Dios y el público lo premiaban. Sin embargo, recibía galardones y trofeos con cariño y afecto. En los municipios y departamentos lo declaraban hijo adoptivo, y él era feliz”, dijo Mario Puerta, el mánager de Oñate.

El 7 de marzo de 2020, Jorge Oñate ofreció uno de los conciertos más importantes de sus últimos años en el Movistar Arena de Bogotá, donde se presentó junto a la sinfónica vallenata.

Graves problemas de salud

Al salir del evento, Jorge Oñate sufrió una descompensación que le dejó graves secuelas, lo que lo llevó a ser internado durante varios días en la Clínica Reina Sofía. Para ese entonces, la pandemia del coronavirus ya comenzaba a ganar relevancia en el país.

Durante el confinamiento, el cantante se cuidó rigurosamente, manteniéndose aislado y cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. A lo largo de ese periodo, solo realizó tres conciertos, uno de ellos de manera virtual.

“Le tenía miedo a salir, un miedo y un pánico al covid porque él sabía que era una realidad. Lastimosamente, ya en la parte final de pronto hizo algunas salidas y como ese covid era una cuestión inesperada, uno no sabía dónde podía estar", reveló su hijo José Jorge Oñate.

Tras contraer COVID-19, Jorge Oñate sufrió varias secuelas en varios de sus órganos como el hígado y los riñones Expediente Final

Los últimos días de Jorge Oñate

El 18 de enero de 2021, el artista le manifestó a su familia que sufría un intenso dolor abdominal, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital. Poco después, los médicos confirmaron que había contraído COVID-19.

La salud de Jorge Oñate fue deteriorándose progresivamente, afectando incluso su capacidad respiratoria, lo que llevó a los médicos a intubarlo. Aunque logró vencer el COVID-19, la enfermedad dejó secuelas severas en varios de sus órganos como el hígado y los riñones.

Tras 41 días de lucha incansable contra las complicaciones derivadas del virus, su cuerpo no resistió más y falleció el 28 de febrero de 2021, dejando un inmenso legado en la historia del vallenato.

“Deja un vacío muy grande porque Jorge Oñate no era cualquier cantante, era lo más grande y el símbolo de los mejores cantantes que tiene el vallenato”, concluyó Emilio Oviedo.

Su muerte dejó un profundo vacío en el mundo del vallenato y conmovió no solo a sus seguidores, sino a todo el país.

