A qué hora juega HOY París Saint Germain vs. Tottenham, por la Supercopa de Europa

El París Saint Germain francés y el Tottenham inglés lucharán este miércoles en el estadio Friuli de Udine (Italia) por agrandar su palmarés con la primera Supercopa de Europa de su historia.

Para el conjunto francés, vigente ganador de la Liga de Campeones, será la segunda oportunidad de hacerse con este trofeo después de haber caído en la edición de 1996 ante el Juventus italiano, ante el que, a doble partido, perdió por 1-6 en el Parque de los Príncipes y por 3-1 en la vuelta, jugada en el estadio La Favorita de Palermo.

Su técnico, el español Luis Enrique Martínez, también tratará de conseguir la Supercopa por segunda vez, tras haberla logrado con el Barcelona en 2015, al imponese en Tiflis al Sevilla por 5-4 tras una prórroga.

En cambio, el Tottenham, ganador de la Liga Europa, la disputará por primera vez.

El Real Madrid lidera el palmarés del torneo con seis títulos, el último conseguido el pasado año en Varsovia ante el Atalanta, al que derrotó por 2-0 con tantos del uruguayo Fede Valverde y el francés Kylian Mbappé.

El cuadro blanco tiene uno más que el Barcelona y el Milán, con cuatro figura el Liverpool y con tres el Atlético de Madrid. Por países, España domina con 17, por los 10 de Inglaterra y los 9 de Italia.



A qué hora juega PSG vs. Tottenham, por la Supercopa de Europa

PSG y Tottenham se medirán por la Supercopa AFP

La pelota rodará en el Bluenergy Stadium, de Italia, para el duelo entre PSG y Tottenham, a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido a través de 'Espn', Disney+ Premium y Estándar.

Historial de la Supercopa de Europa:



1974 Milán (ITA) - AJAX (HOL) 1-0 0-6

1975 Bayern Múnich (GER) - DINAMO KIEV (URS) 0-1 0-2

1976 Bayern Múnich (GER) - ANDERLECHT (BEL) 2-1 1-4

1977 Hamburgo (GER) - LIVERPOOL (ING) 1-1 0-6

1978 ANDERLECHT (BEL) - Liverpool (ING) 3-1 1-2

1979 NOTTINGHAM (ING) - Barcelona (ESP) 1-0 1-1

1980 Nottingham (ING) - VALENCIA (ESP) 2-1 0-1

1981 No sé disputó

1982 Barcelona (ESP) - ASTON VILLA (ING) 1-0 0-3

1983 Hamburgo (GER) - ABERDEEN (ESC) 0-0 0-2

1984 JUVENTUS (ITA) - Liverpool (ING) 2-0

1985 No se disputó

1986 STEAUA B. (RUM) - Dinamo Kiev (URS) 1-0

1987 Ajax (HOL) - OPORTO (POR) 0-1 0-1

1988 MALINAS (BEL) - PSV Eindhoven (HOL) 3-0 0-1

1989 Barcelona (ESP) - MILAN (ITA) 1-1 0-1

1990 Sampdoria (ITA) - MILAN (ITA) 1-1 0-2

1991 MANCHESTER U.(ING) - Estrella Roja (YUG) 1-0

1992 W. Bremen (GER) - BARCELONA (ESP) 1-1 1-2

1993 PARMA (ITA) - Milán (ITA) 0-1 2-0

1994 Arsenal (ING) - MILAN (ITA) 0-0 0-2

1995 Zaragoza (ESP) - AJAX (HOL) 1-1 0-4

1996 París SG (FRA) - JUVENTUS (ITA) 1-6 1-3

1997 BARCELONA (ESP) - B. Dortmund (GER) 2-0 1-1

1998 CHELSEA (ING) - Real Madrid (ESP) 1-0

1999 LAZIO (ITA) - Manchester Utd. (ING) 1-0

2000 GALATASARAY (TUR) - Real Madrid (ESP) 2-1

2001 LIVERPOOL (ING) - Bayern Múnich (GER) 3-2

2002 REAL MADRID (ESP) - Feyenoord (HOL) 3-1

2003 MILAN (ITA) - Oporto (POR) 1-0

2004 VALENCIA (ESP) - Oporto (POR) 2-1

2005 LIVERPOOL (ING) - CSKA Moscú (RUS) 3-1

2006 Barcelona (ESP) - SEVILLA (ESP) 0-3

2007 MILAN (ITA) - Sevilla (ESP) 3-1

2008 Manchester U. (ING)- ZENIT S.P. (RUS) 1-2

2009 BARCELONA (ESP) - Shakhtar (UKR) 1-0

2010 ATLÉTICO DE MADRID (ESP) - Inter (ITA) 2-0

2011 BARCELONA (ESP) - Oporto (POR) 2-0

2012 ATLÉTICO DE MADRID (ESP) - Chelsea (ING) 4-1

2013 BAYERN MÚNICH (GER) - Chelsea (ING) 2-2 (5-4 p.)

2014 REAL MADRID (ESP) - Sevilla (ESP) 2-0

2015 BARCELONA (ESP) - Sevilla (ESP) 5-4

2016 REAL MADRID (ESP) - Sevilla (ESP) 3-2

2017 REAL MADRID (ESP) - Manchester United (ING) 2-1

2018 Real Madrid (ESP) - ATLÉTICO DE MADRID (ESP) 2-4

2019 LIVERPOOL (ING) - Chelsea (ING) 2-2 (5-4)

2020 BAYERN MÚNICH (GER) - Sevilla (ESP) 2-1

2021 CHELSEA (ING) - Villarreal (ESP) 1-1 (6-5)

2022 REAL MADRID (ESP) - Eintracht Fráncfort (ALE) 2-0

2023 MANCHESTER CITY (ING) - Sevilla (ESP) 1-1 (5-4)

2024 REAL MADRID (ESP) - Atalanta (ITA) 2-0

- Con 6 títulos: Real Madrid

- Con 5 títulos: Barcelona y Milan

- Con 4: Liverpool

- Con 3: Atlético de Madrid

- Con 2: Ajax, Anderlecht, Valencia, Juventus, Chelsea y Bayern de Múnich.

- Con 1: Sevilla, Oporto, Manchester United, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bucarest, Malinas, Parma, Lazio, Galatasaray, Zenit San Petersburgo y Manchester City.