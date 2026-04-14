Así fue el gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid vs Barcelona; respiro en el Metropolitano

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Tras un arranque demoledor del Barcelona en el estadio Metropolitano, y dos goles para los catalanes que igualaron la serie de cuartos de final de Champions League, el Atlético de Madrid reaccionó y logró descontar con Ademola Lookman.
Al minuto 30 se dio un contragolpe de los 'colchoneros' y Marcos Llorente se la dejó servida al atacante nigeriano, que le había ganado la espalda a Jules Koundé.
Con eso, Atlético de Madrid descontó en el partido de vuelta de cuartos de final, pero nuevamente se puso 3-2 en el marcador global.
¡¡REACCIÓN COLCHONERA!! LLORENTE ASISTIÓ A LOOKMAN Y EL NIGERIANO FIRMÓ EL 1-2 (3-2 global) DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA. ¡PARTIDAZO!— SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026
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