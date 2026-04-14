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Gol Caracol  / Así fue el gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid vs Barcelona; respiro en el Metropolitano

Así fue el gol de Ademola Lookman en Atlético de Madrid vs Barcelona; respiro en el Metropolitano

El delantero nigeriano Ademola Lookman descontó en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League, este martes, cuando el Barcelona ya había igualado la serie.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Ademola Lookman Atlético de Madrid vs Barcelona
Ademola Lookman celebra gol en Atlético de Madrid vs Barcelona - Foto:
AFP

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