Balón de Oro 2026; en la web oficial se filtraron los nombres de los tres finalistas, hay revuelo

El tema de la entrega del Balón de Oro de este lunes ocupa la agenda noticiosa del día en los medios internacionales y hace pocos minutos se presentó un hecho viral, debido a la publicación de los tres perfiles de los finalistas del galardón en la página oficial. De esa manera, ya se da como un hecho que de Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé saldrá el ganador, que se anunciará en Londres después de las 3 de la tarde, hora de nuestro país.

Múltiples medios alcanzaron a tomar los pantallazos de dichas publicaciones en el sitio del Balón de Oro, que a los pocos instantes fueron borrados. Se indicó que están en las investigaciones para saber qué pasó y porqué se dio tamaño error.

Publicidad

"Cometieron un ERROR ENORME al subirlos y ahora el top 3 ha sido revelado", se leyó en la cuenta oficial de 'The Touchline', mientras que 'The Athletic' apuntó que "apenas el comienzo de la noche que los organizadores habrían querido, con los perfiles eliminados que probablemente causarán revuelo en las redes sociales".

Publicidad

La decisión final respecto al ganador corresponde a una selección de periodistas deportivos de todo el mundo, uno de cada país de las 100 primeras selecciones de la clasificación FIFA, siendo 50 en la votación femenina.



Los criterios, por orden de importancia, son las actuaciones individuales y el carácter decisivo del jugador, los resultados colectivos y los títulos conseguidos y, por último, el comportamiento del futbolista.

Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé y sus articulos de ganadores de Balón de Oro Redes sociales

Cabe recordar que el francés Ousmane Dembélé, de 29 años, fue el último ganador del Balón de Oro y hay expectativa entre los propios futbolistas, clubes, aficionados y de la prensa en general.

Publicidad

Here’s one for the conspiracy theorists.



France Football published three ‘winner’ articles on the official Ballon d’Or website this evening — one each for Harry Kane, Kylian Mbappe and Lamine Yamal.



Each profile declared its subject the winner. All three have since been taken… pic.twitter.com/ExFmRePeGI — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 26, 2026

🚨 𝗡𝗘𝗪: The official Ballon d'Or website is now deleting all the Harry Kane, Kylian Mbappé and Lamine Yamal Ballon d'Or winning articles.



They made a HUGE mistake by uploading them and now the top 3 has been reveiled. pic.twitter.com/b6ajUpB7NH — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 26, 2026