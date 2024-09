Brasil no tuvo piedad con Fiji, en su debut, y lo goleó 9-0 por el Mundial femenino Sub-20

Brasilaplastó por 9-0 este sábado en Medellín a la debutante Fiyi y dejó claro, en pleno debut, que viene a por el Mundial Femenino Sub-20 con el Grupo B como primera estación y apoyada en el poderío de su ataque con Vitória Amaral y Natália Vendito.

Aún no llegan Dudinha y Miaara, pero la entrenadora Rosana Augusto no las extrañó en la exhibición que dieron en el estadio Atanasio Girardot, donde las oceánicas no pudieron resistir mucho y vieron venir la avalancha de goles, que no les apagó la idea de disfrutar un partido histórico para ellas y su país.

Las fiyianas apenas aguantaron cuatro minutos, rechazando todo lo que llegaba al área. Lara se encargó de abrir el marcador y luego vinieron los dobletes de Amaral (9' y 24') y Vendito (27' y 28') para mostrar en menos de 30 minutos una superioridad abrumadora, en medio del desconcierto de la joven portera Aliana Vakaloloma, de 15 años.

Acción de juego en el duelo entre Brasil vs. Fiji, por el Mundial femenino Sub-20. Foto: AFP.

Mientras la Canarinha hacía estragos y desperdiciaba varias opciones, a las dirigidas por la entrenadora singapurense Angeline Chua las movía la ilusión de conseguir su primer gol en una cita orbital, así que se lucharon en los pocos momentos en los que pisaron campo rival.

Kasanita Tabau se atrevió a desafiar en una jugada individual a Amaral y la hizo amonestar. Después fue Elesi Tabunase la irreverente que intentó una chilena para emocionar al público.

Como el partido estaba más que controlado, Rosana le entregó todo el segundo tiempo a Marzia, Ravena y Carol para refrescar al equipo, pensando en los compromisos ante Francia y Canadá, los otros rivales del grupo, que empataron 3-3.

Priscila, la subcampeona olímpica, se puso al día con un gol de penal al 49,con el guiño del sistema de revisión en vídeo (FVS, por sus siglas en inglés) para alargar a 6-0 el marcador y convertir el resto del encuentro en un entrenamientos con las brasileñas circulando la pelota, a la espera de una grieta para ir por el séptimo, que casi llega con Milena sacudiendo el vertical.

Cuanto las acciones eran de trámite y las fiyianas defendían con una línea de ocho jugadoras, Milena apeló a la media distancia para hacer más escandalosa la goleada, que aumentaron Fernanda y Gisele al 82' y 86', respectivamente, para el 9-0 definitivo.

En la próxima jornada Brasil tendrá un reto más exigente cuando enfrente a Francia, mientras que Fiyi se medirá con Canadá.

Brasil femenino Sub-20 inició el Mundial con victoria, por 9-0 contra Fiji. Foto: AFP.

- Ficha técnica:

9. Brasil: Rillary; Guta, Carla, Rebeca (Marzia, m.46); Gi Fernandes, Ana Guimaraes (Ravena, m.46), Vitória Amaral (Carol, m.46), Lara; Natália Vendito (Fernanda, m.73); Priscila (Gisele, m.60) y Milena.

Seleccionadora: Rosana Augusto.

0. Fiyi: Aliana Vakaloloma; Seruwaia Laulaba, Talei Moodie, Sonia Alfred, Angeline Rekha; Caroline Qalivere (Pijila Kilaiwaca, m.34), Kasanita Tabua (Ema Mereia, m.70), Preeya Sinh; Adi Bakaniceva, Elesi Tabunase y Adi Naiveli.

Seleccionadora: Angeline Chua.

Goles: 1-0, m.4: Lara. 2-0, m.9: Vitória Amaral. 3-0, m.24: Vitória Amaral. 4-0, m.27: Natália Vendito. 5-0, m.28: Natália Vendito. 6-0, m.49: Priscila. 7-0, m.77: Milena. 8-0, m.82: Fernanda. 9-0, m.86: Gisele.

Árbitra: La trinitenses Crystal Sobers. Amonestó a Vitória Amaral.

Incidencias: Partido de la primera fecha del Grupo B del Mundial Sub-20 femenino jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.