Carlo Ancelotti está confiado de que Brahim Díaz no haya sufrido una lesión muy grave

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad por las molestias que impidieron a Brahim Díaz acabar el partido ante el Leipzig en Alemania, y confía en que no sufra un lesión muscular y todo quede en "un golpe".

Tras la primera exploración a Brahim en el RB Arena, Ancelotti fue optimista en rueda de prensa. "Ha tenido un golpe en dos partes, en el tobillo y el gemelo. Lo valorarán mañana pero no creo que sea un problema muscular", afirmó.

El técnico madridista dedicó elogios a Brahim, autor del tanto del triunfo y nombrado mejor jugador. "Tiene carácter y personalidad, pese a no jugar muchos minutos al inicio ha demostrado su personalidad y su calidad. Ha marcado un gol espectacular y como siempre ha aportado".

"Hay que destacar el gol y el trabajo que ha hecho como el resto. Ha sido un partido difícil pero el equipo estaba concentrado y ha aguantado hasta el final. Lo primero que he pensado cuando ha lanzado el regate es que no perdiera el balón y la verdad es que no lo ha perdido", manifestó.

¿Qué dijo Brahim Díaz respecto a su molestia?

Brahim Díaz con el Real Madrid en acción de juego contra Leipzig Foto: AFP

Brahim Díaz, autor del gol de la victoria contra el Leipzig (0-1), aseguró, tras retirarse con molestias en el minuto 84, que notó “un golpe” y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, pero que confía en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es “nada” grave.

“Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó en Movistar Plus.

Brahim que firmó un gran gol, regateando a cuatro jugadores y disparando desde lejos al palo largo; una acción que desgranó tras el partido.

“Recibo la pelota, hago el primer amague, veo que ellos tienen miedo a entrar… y la meto a la escuadra. Un gol bonito”, dijo.

“Muy contento por poder ayudar al equipo por el gol y por el trabajo del equipo a pesar de las bajas, seguimos demostrando que somos un gran equipo”, añadió.

El atacante analizó la victoria en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones y se mostró confiado en que para la vuelta sí tendrán más puntería.

“Tuvimos oportunidades. Ellos también. Ha sido un partido bonito. No nos ha beneficiado ese ida y vuelta, pero hemos hecho un gran partido. Las tuvimos y las marcaremos en la vuelta”, declaró.

Un Brahim que aseguró, al ser preguntado por si espera ser convocado con España por primera vez, que debe “seguir demostrando en el campo el valor” que tiene.