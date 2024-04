Rodrygo Goes, previo al partidazo contra Manchester City: "No queríamos enfrentarlos"

El brasileño, Rodrygo Goes, mostró un "respeto total" por el rival del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League, un Manchester City al que ve como "el mejor equipo del mundo", y que "cambió" su carrera con un doblete inolvidable en 90 segundos en las semifinales de hace dos ediciones.

"Me trae buenos recuerdos, pero también malos. Era un rival al que, para ser sinceros, no queríamos enfrentarnos. Y ellos también piensan lo mismo. No querían jugar contra nosotros. Es un partido que todo el mundo espera que sea la final, pero llega ahora", aseguró en 'The Guardian'.

"El Manchester City es muy bueno, pero nuestro equipo también es muy fuerte. Será bueno volver a enfrentarnos a ellos. Son los campeones de la Champions y del mundo, hoy por hoy son el mejor equipo del mundo, así que les tenemos un respeto total", añadió.

Rodrygo celebra gol con Real Madrid - Foto: FAYEZ NURELDINE/AFP

Rodrygo no ve debilidades en el rival aunque muestra total confianza en las opciones del Real Madrid de superar la eliminatoria.

"No tienen jugadores medianos o malos. Nadie que puedes pensar que si le presionas, no es bueno y te va a regalar un gol o una gran ocasión. Controlan muy bien el juego y el balón. Juegan muy bonito. Es un equipo muy difícil. Da mucha rabia jugar contra ellos, pero creo en nuestro equipo", dijo.

Para el delantero brasileño del Real Madrid, el City siempre irá ligado a su carrera tras el doblete que impulsó la remontada en semifinales hace dos campañas, y la conquista de la decimocuarta.

"Aquel partido cambió muchas cosas en mi vida. Mi estatus en el fútbol cambió mucho después de esos dos goles. La gente empezó a mirarme con otros ojos. Los dos goles supusieron un paso adelante en mi carrera", confesó.

"Hoy juego en la selección más grande del mundo y en el club más grande del mundo. Si no quiero presión jugando para esos dos, algo va mal. No habría manera de continuar. Nunca puedo conformarme con perder. Ésa es la mentalidad del Real Madrid y de la seleção. Siempre pienso en ganar. Eso es lo que tengo en la cabeza. Necesito ganar para complacer a los seguidores brasileños y del Real Madrid".