Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Protagonismo colombiano en la Vuelta a España; tres ciclistas brillaron en la etapa 14

Protagonismo colombiano en la Vuelta a España; tres ciclistas brillaron en la etapa 14

Aprovechando la alta montaña, recorrido que le sienta bien a los 'escarabajos', tres corredores nacionales hicieron de las suyas en la Vuelta a España 2026.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 5 de sept, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, brilló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, brilló en la etapa 14 de la Vuelta a España 2026
AFP

La etapa 14 de la Vuelta a España 2026 fue la oportunidad perfecta para que los colombianos se lucieran. Este sábado 5 de septiembre, entre Jaén y Sierra de la Pandera, se enfrentaron a 155 kilómetro de recorrido, dos puertos de segunda y uno de primera categoría, con final en alto, lo que favoreció a los 'escarabajos'.

Nairo Quintana y Egan Bernal, ciclistas colombianos que correrán el Mundial de ciclismo 2026
Ciclismo

Equipo de lujo de Colombia para el Mundial de ciclismo; Nairo Quintana y Egan Bernal, a la cabeza

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Por eso, sin dudarlo, se fueron en la fuga del día. Si bien no estuvieron todos, fueron tres los que brillaron. Estamos hablando de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). Cada uno de ellos aportó su granito en el frente de carrera.

Últimas noticias

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Santiago Buitrago se lució en la Vuelta a España 2026; segundo en la etapa 14

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Clasificación de la montaña de la Vuelta a España 2026; Santiago Buitrago es líder

Eso sí, quien más se destacó fue 'Santi'. Teniendo en cuenta que su objetivo es ganar la clasificación de la montaña, sumó puntos en los puertos, con el fin de ampliar diferencias con relación a sus rivales. Fue así como demostró, una vez más, que tiene buenas piernas y está en forma para dar la pelea en la carrera.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano.
Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano.
Getty Images.

Publicidad

¿Quiénes estuvieron en la fuga de la 14 de la Vuelta a España 2026?

  • João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
  • Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
  • Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
  • Pablo Castrillo (Movistar Team).
  • Raúl García Pierna (Movistar Team).
  • Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).
  • Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike).
  • Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team).
  • David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
  • Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
  • Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
  • Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
  • Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS).
  • Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
  • Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).
  • Julien Bernard (Lidl - Trek).
  • Patrick Konrad (Lidl - Trek).
  • Pau Martí (NSN Cycling Team).
  • Guillaume Martin (Groupama - FDJ United).
  • Clément Berthet (Groupama - FDJ United).
  • Alberto Dainese (Soudal Quick-Step).
  • Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
  • Filippo Zana (Soudal Quick-Step).
  • Paul Ourselin (Cofidis).
  • Koen Bouwman (Team Jayco AlUla).
  • Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla).
  • Finlay Pickering (Team Jayco AlUla).
  • Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
  • Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost).
  • Darren Rafferty (EF Education - EasyPost).
  • Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
  • Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
  • Will Barta (Tudor Pro Cycling Team).
  • Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
  • Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team).
  • Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).
  • Cristián Rodríguez (XDS Astana Team).
  • Alessandro Romele (XDS Astana Team).
  • Clément Alleno (Burgos Burpellet BH).
  • Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH).
  • José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH).
  • Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH).
  • Reuben Thompson (Lotto Intermarché).
  • Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
  • Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).
Marco Brenner ganó la etapa 14 de la Vuelta a España 2026, tras vencer a Santiago Buitrago
EN VIVO
Ciclismo

Reviva la victoria de Marco Brenner en la etapa 14 de la Vuelta a España; Santiago Buitrago, segundo

Tadej Pogacar confirmó que renovó contrato con UAE Team Emirates XRG
Ciclismo

Tadej Pogacar definió su futuro para los próximos seis años; ya se hizo oficial

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, en la Vuelta a España 2026
Ciclismo

Tadej Pogacar confirmó lo que nadie quería escuchar, tras su accidente en Vuelta a España

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ciclismo Internacional

Ciclistas Colombianos

Iván Ramiro Sosa

Santiago Buitrago

Juan Guillermo Martínez

Publicidad

Publicidad

Publicidad