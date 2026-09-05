Protagonismo colombiano en la Vuelta a España; tres ciclistas brillaron en la etapa 14

La etapa 14 de la Vuelta a España 2026 fue la oportunidad perfecta para que los colombianos se lucieran. Este sábado 5 de septiembre, entre Jaén y Sierra de la Pandera, se enfrentaron a 155 kilómetro de recorrido, dos puertos de segunda y uno de primera categoría, con final en alto, lo que favoreció a los 'escarabajos'.

Por eso, sin dudarlo, se fueron en la fuga del día. Si bien no estuvieron todos, fueron tres los que brillaron. Estamos hablando de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). Cada uno de ellos aportó su granito en el frente de carrera.

Eso sí, quien más se destacó fue 'Santi'. Teniendo en cuenta que su objetivo es ganar la clasificación de la montaña, sumó puntos en los puertos, con el fin de ampliar diferencias con relación a sus rivales. Fue así como demostró, una vez más, que tiene buenas piernas y está en forma para dar la pelea en la carrera.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano. Getty Images.

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¿Quiénes estuvieron en la fuga de la 14 de la Vuelta a España 2026?