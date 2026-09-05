Protagonismo colombiano en la Vuelta a España; tres ciclistas brillaron en la etapa 14

La etapa 14 de la Vuelta a España 2026 fue la oportunidad perfecta para que los colombianos se lucieran. Este sábado 5 de septiembre, entre Jaén y Sierra de la Pandera, se enfrentaron a 155 kilómetro de recorrido, dos puertos de segunda y uno de primera categoría, con final en alto, lo que favoreció a los 'escarabajos'.
Por eso, sin dudarlo, se fueron en la fuga del día. Si bien no estuvieron todos, fueron tres los que brillaron. Estamos hablando de Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL). Cada uno de ellos aportó su granito en el frente de carrera.
Eso sí, quien más se destacó fue 'Santi'. Teniendo en cuenta que su objetivo es ganar la clasificación de la montaña, sumó puntos en los puertos, con el fin de ampliar diferencias con relación a sus rivales. Fue así como demostró, una vez más, que tiene buenas piernas y está en forma para dar la pelea en la carrera.
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¿Quiénes estuvieron en la fuga de la 14 de la Vuelta a España 2026?
- João Almeida (UAE Team Emirates - XRG).
- Ivo Oliveira (UAE Team Emirates - XRG).
- Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates - XRG).
- Pablo Castrillo (Movistar Team).
- Raúl García Pierna (Movistar Team).
- Steven Kruijswijk (Team Visma | Lease a Bike).
- Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike).
- Oscar Chamberlain (Decathlon CMA CGM Team).
- David de la Cruz (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Milan Vader (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).
- Embret Svestad-Bårdseng (Netcompany INEOS).
- Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious).
- Pello Bilbao (Bahrain - Victorious).
- Julien Bernard (Lidl - Trek).
- Patrick Konrad (Lidl - Trek).
- Pau Martí (NSN Cycling Team).
- Guillaume Martin (Groupama - FDJ United).
- Clément Berthet (Groupama - FDJ United).
- Alberto Dainese (Soudal Quick-Step).
- Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step).
- Filippo Zana (Soudal Quick-Step).
- Paul Ourselin (Cofidis).
- Koen Bouwman (Team Jayco AlUla).
- Asbjørn Hellemose (Team Jayco AlUla).
- Finlay Pickering (Team Jayco AlUla).
- Jasha Sütterlin (Team Jayco AlUla).
- Vincenzo Albanese (EF Education - EasyPost).
- Darren Rafferty (EF Education - EasyPost).
- Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost).
- Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).
- Will Barta (Tudor Pro Cycling Team).
- Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team).
- Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team).
- Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team).
- Cristián Rodríguez (XDS Astana Team).
- Alessandro Romele (XDS Astana Team).
- Clément Alleno (Burgos Burpellet BH).
- Mario Aparicio (Burgos Burpellet BH).
- José Manuel Díaz (Burgos Burpellet BH).
- Sinuhé Fernández (Burgos Burpellet BH).
- Reuben Thompson (Lotto Intermarché).
- Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).
- Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma).