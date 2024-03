¿Por qué no convocaron a Miguel Borja a la Selección Colombia? Néstor Lorenzo respondió

Tras conocerse los convocados de la Selección Colombia para los partidos preparatorios contra España y Rumania, mucho se habló entre los hinchas y la prensa de la ausencia del delantero Miguel Borja, quien goza de un buen presente en River Plate.

Y aunque días después también hubo lesionados, tampoco recibió el llamado el atacante cordobés, algo que generó inquietudes, las cuales le transmitieron este jueves al técnico Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa desde Londres, Inglaterra.

¿Por qué no fue convocado Miguel Borja a la Selección Colombia?

“La verdad que no es bueno hablar de jugadores que no están convocados pero a Miguel Borja lo conozco de otro tiempo, no necesito probarlo en la Selección para saber si está o no está. Lo quiero, lo admiro, pero el número es limitado y sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso, y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que debemos verlos y que han hecho méritos en otros lados”, explicó de entrada Néstor Lorenzo sobre la ausencia del cordobés.

Además, el técnico de la Selección Colombia dejó unas palabras claras y contundentes al asegurar que no hay ningún veto para él y que sabe del momento que vive Borja en River Plate.

“Sin duda que siempre habrá inconformismo con los citados, siempre hay preferencias de otros lados. Yo trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones, me puedo equivocar y pido perdón, pero ninguno esta vetado, ninguno está fuera. Hay muchos jóvenes que están haciendo cosas importantes en ligas europeas y tratamos de ser coherentes con eso”, finalizó Néstor Lorenzo sobre ese tema.

Miguel Ángel Borja, jugador de la Selección Colombia Getty Images

La Selección Colombia, lista para el partido contra España

La Selección Colombia se entrenó este jueves por última vez antes de enfrentarse a España en partido amistoso en el London Stadium de la capital británica.

Los hombres de Néstor Lorenzo se ejercitaron a primera hora del día en el campo de fútbol contiguo al hotel de Lensbury, en el oeste de Londres.

Con todo el grupo al completo, Colombia estará liderada por Luis Díaz, que ya lleva varias sesiones con el resto de sus compañeros después de que el lunes se quedara en el gimnasio como recuperación tras caer eliminado el domingo en la FA Cup con el Liverpool.

Colombia se medirá este viernes a España en el primero de los dos amistosos que tienen programados los 'Cafeteros'. Tras enfrentarse al conjunto español, la selección de Néstor Lorenzo seguirá un día más en Londres antes de marcharse a España para jugar contra Rumanía el 26 de marzo en el Metropolitano

