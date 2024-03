Rodri le tiene respeto a la Selección Colombia: “Será un test interesante para saber dónde estamos”

Rodri Hernández, jugador del Manchester City y de la selección española, aseguró que tiene la Eurocopa "entre ceja y ceja" y que es uno de los grandes objetivos de la temporada. Esto lo habló previo al partido contra la Selección Colombia.

El centrocampista español compareció este jueves ante los medios de prensa en el London Stadium antes del amistoso contra Colombia.

"Va a ser un test interesante para saber dónde estamos, para preparar la Eurocopa. Va a ser un partido bonito para la gente de ver", dijo el jugador español, que fue preguntado por la dosificación del final de temporada y sobre si tiene ya la Eurocopa en la cabeza.

Rodri habló de Luis Díaz, con quien se ha enfrentado en Inglaterra

"A Luis Díaz lo conozco de la Premier y es uno de los grandes jugadores de esta selección como Rafael Santos Borré, Santiago Arias, con los que he compartido.Estoy feliz de reencontrarme con ellos", resaltó el capitán español sobre algunos jugadores de Colombia.

"No tiene mucho sentido dosificar en este último tercio. Con el City tenemos una final en cada partido y hay que darlo todo"

"Sinceramente en la cabeza no", apuntó sobre la Eurocopa. "lo tengo entre ceja y ceja, es uno de los objetivos de la temporada con todo lo que hay que luchar por nuestros clubes. Primero tenemos que centrarnos en los amistosos, luego vienen otros retos y habrá que hacer un cambio de chip. Evidentemente la Eurocopa está ahí, es algo en lo que piensas. Queremos luchar por todo".

Rodri, ganador del triplete la temporada pasada, lleva 60 partidos invicto con el Manchester City en la Premier League, récord histórico de la competición.

"No persigo este tipo de estadísticas. Si esto supone que llevo al equipo más cerca de ganar, me encanta, pero solo me importa si se traduce en títulos", apuntó el español, al que también se cuestionó sobre si es superior la Premier League o La Liga.

"Valorar cuál es mejor o peor no tiene sentido porque son competiciones diferentes. Desde mi punto de vista, enfrentarse a equipos españoles es más complicado, porque no estás acostumbrado. La Premier tiene más ritmo y la Española, menos ritmo, pero es más táctica. Hay que cogerle el punto a cada liga.