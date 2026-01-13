Miguel Ángel Borja, en la cuerda floja con Cruz Azul de México; “regresó a Colombia”

El fichaje de Miguel Ángel Borja tambalea después de 2 semanas de permanencia suya en México, ya que no ha logrado firmar su vinculación oficial a la escuadra por no haber cupo de extranjeros para él.

Sin embargo, el argentino Agustín Palavecino se unió mucho después al plantel y debutó con gol en la derrota 2-1 de visitante frente a León, por la primera fecha de la Liga MX.

Al respecto, el informativo digital Mediotiempo.com explicó que la complicación tiene que ver con diferencias económicas: “El tema está atorado en lo que Cruz Azul ofrece y lo que el colombiano pretende al no haber ninguna negociación con su antiguo club” por ser agente libre.

En consecuencia, se descartó su aparición en la segunda jornada de la liga mexicana, el miércoles 14 de enero a las 6:00 de la tarde, hora colombiana, contra el Atlas de Guadalajara en la ciudad de Puebla, casa del elenco azul en la presente competición.



Lo particular es que versiones periodísticas dicen que el popular ‘Colibrí’ ya no está en México, lo que hace suponer que el fichaje se podría caer.



“Miguel Ángel Borja regresó a Colombia”, según prensa mexicana

El diario deportivo Récord publicó el 13 de enero que el atacante de 32 años de edad abandonó territorio azteca debido a lo complicado de su situación.

“El delantero dejó México, regresó a Colombia después de estar 15 días en nuestro país, se espera que todo se resuelva pronto”, indicó el periódico.

Y agregó, que se desplazó con sus seres queridos, aunque no de manera definitiva: “Aprovechó para viajar y dejar a su familia, con la expectativa de volver”.

Entre tanto, Juan Pablo Pachón, representante del futbolista, señaló en palabras entregadas a Blu Radio que todo depende de que haya espacio en la nómina: “Estamos esperando simplemente el cupo, que se libere el cupo de extranjero para que lo inscriban". Incluso, negó una posible crisis: "Están armando ‘show’ donde no lo hay”.