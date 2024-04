A Rafael Santos Borré lo critican por errar un gol, con el arco solo, en la Copa Sudamericana 2024

Uno de los jugadores colombianos que dio de qué hablar en el reciente mercado de pases fue Rafael Santos Borré. Para sorpresa de muchos, dijo adiós a Europa, exactamente a la Bundesliga, y se la jugó por un regreso a Sudamérica. Internacional de Porto Alegre le abrió las puertas y se convirtió en uno de los fichajes que más expectativas generó. Y es que su trayectoria así lo demanda.

Por eso, este martes 2 de abril, en el debut del cuadro brasileño en la Copa Sudamericana 2024, fue titular, comandando el frente de ataque junto a Alan Patrick. El rival de turno fue Belgrano, en el estadio Mario Alberto Kempes, en condición de visitante, por la fecha 1 del grupo C. La superioridad de Inter fue evidente, desde el pitazo inicial, creando las mejores opciones de peligro.

Sin embargo, no las supo aprovechar. Prueba de ello fue lo ocurrido al minuto 11, cuando Rafael Santos Borré falló la anotación con el arco completamente solo. El guardameta Ignacio Chicco salió mal, dejó la portería desprotegida y el colombiano entró en solitario. Era empujar la pelota e inflar las redes, pero el pique de la misma le jugó una mala pasada. Razón por la que no pudo anotar.

Eso sí, esto no fue razón suficiente para que algunos aficionados entendieran lo ocurrido y, rápidamente, el atacante colombiano dio de qué hablar en las redes sociales, enfatizando en lo ocurrido. Esto significaba la apertura del marcador, pero no fue así y todo continuó 0-0. Rafael Santos Borré ya es tema de conversación y no precisamente por un gol y su alta calidad, sino por este error.

