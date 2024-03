¡Pilas, Millonarios! Estrella del Flamengo va con todo por un récord en la Copa Libertadores

Como en todo deporte, en el fútbol hay récords vigentes para batir y el jugador estrella de Flamengo, equipo que enfrentará a Millonarios, le apunta a un hito histórico de la Copa Libertadores. Si bien está un poco lejos, el futbolista no pierde la fe y sueña con hacer la gesta.

Se trata de Gabriel Barbosa Almeida, mejor conocido como 'Gabigol'.El delantero del 'Mengao' ha marcado 31 goles en el máximo torneo de nuestro continente y tiene en mente seguir de largo para posicionarse en el primer lugar de la tabla histórica de goleadores.

"Creo que es posible, espero que suceda, sabiendo que tenemos que jugar tantos partidos como sea posible para que suceda. Y también tengo 28 años (de hecho, él cumple 28 recién en agosto). Entonces, si me quedo en Flamengo o me quedo en Brasil, sucederá naturalmente", dijo en una entrevista sobre si es una realidad o no igualar y pasar los 54 tantos del ecuatoriano Alberto Spencer.

Celebración de Gabigol, tras su gol en la final de la Libertadores Getty Images

Ahora bien, para apuntarle al récord, Gabriel deberá superar primero las 37 anotaciones de Fernando Morena y Pedro Rocha, uruguayos que comparten el segundo lugar de este listado. "Claro que es inevitable que apuntes a esto, me queda este año de contrato. No sé cómo será. Si me quedo en Brasil, creo que es posible. Todo es una cuestión de adaptación, de poder jugar junto al equipo y poder llegar lo más lejos posible. El objetivo siempre es ser campeón - prosiguió Gabigol, que tiene contrato con el Flamengo hasta diciembre", añadió sobre el hecho que es imposible sacarse de la cabeza esa data.

Por último. 'Gabigol' también dejó en claro que no puede desesperarse por ello y que habrá tiempo de aquí en adelante para seguir despachándose en goles. "Creo que todo esto surge de forma natural, claro que cuando te acercas a los objetivos individuales eres feliz. Pero creo que se necesita mucho del colectivo, nunca he hecho nada solo. Espero que al equipo le vaya bien. Para poder marcar goles en las finales, tenemos que llegar allí. Para ser el máximo goleador, tengo que jugar tantos partidos como sea posible. Creo que una cosa lleva a la otra. Lo importante es que el equipo esté bien y haga un buen campeonato", concluyó.

¿Cuándo jugará Millonarios contra Flamengo?

El duelo entre el 'embajador' y el 'mengao'está pactado para el martes 2 de abril, a las 5.00 p.m. (hora Colombia), en el estadio Nemesio Camacho El Campín.