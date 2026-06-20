España toma decisión con Lamine Yamal, para el duelo ante Arabia Saudí: ¿será titular?

La selección española completó este sábado su último entrenamiento de preparación con miras al partido ante Arabia Saudí de este domingo -su segundo en el Mundial de fútbol-, en el que busca la reacción después del empate a cero del debut ante Cabo Verde y en el que Luis de la Fuente hará cambios en el once.

Modificaciones que termina de perfilar en el Fifth Third Bank Stadium, conocido como Kennesaw State University Stadium, ubicado en Kennesaw (Georgia), donde España llevó a cabo su entrenamiento de la víspera, a 40 minutos por carretera del estadio del partido, el Atlanta Stadium.

En la cabeza de Luis de la Fuente, cómo maximizar el impacto de Lamine Yamal. El jugador está para jugar unos 60 minutos, aseguró Luis de la Fuente días atrás, y su titularidad o no contra Arabia Saudí marca la actualidad.

Además, Luis de la Fuente baraja alternativas en el once titular respecto al que optó contra Cabo Verde y tomará una decisión tras este último entrenamiento.



Una sesión en la que Víctor Muñoz continuó con su proceso específico de recuperación, tras sufrir una nueva lesión muscular el jueves que pospone su debut en el Mundial, sin fecha prevista y dependiendo de lo lejos que llegue España en el torneo.

Lamine Yamal, figura de la Selección España, jugará el Mundial 2026 AFP

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“Estamos bien. Tras el resultado del primer partido estamos un poco fastidiados, como tiene que ser. Pero sabemos que llevamos 32 partidos invictos y eso nos da ambición de cara al futuro para los próximos partidos y pensar positivo. Para decir aquí estamos e intentar ganar”, dijo en zona mixta en vísperas del crucial choque en el grupo H.

Un Laporte que jugó en la liga saudí, por lo que ponderó la calidad de los futbolistas del rival de España este domingo.

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“No sabemos todavía exactamente el planteamiento que va a proponer Arabia, pero nosotros a lo nuestro. A pesar del resultado, que es lo más importante, contra Cabo Verde, hicimos un partido serio. No dejamos que nos hicieran contras, que era un equipo muy fuerte en ese aspecto”, señaló.

“Arabia tiene muy buenos futbolistas. En Europa no suenan tanto, pero conozco a muchos de ellos y sé que tienen muchas capacidades. A lo mejor están un poco más acostumbrados al clima, pero vamos a pensar en nosotros”, destacó.

Un partido que marcará la clasificación de España en esta fase de grupos.

“Es importante siempre -quedar primeros-, pero lo más importante es el partido de mañana. Hay que insistir y ganar, que es nuestro objetivo. Ya luego haremos cuentas”, declaró.