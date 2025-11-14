Así reaccionó Lucas González, al conocer que tendrá a América como rival en los cuadrangulares

La fase del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay II-2025 llegó a su final y dejó definidos a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales. Independiente Medellín y Deportes Tolima cerraron la primera etapa en la parte más alta de la tabla, ocupando el primer y segundo lugar, respectivamente, lo que les permitirá ser cabezas de serie en sus grupos.

Esta condición les otorga una ventaja deportiva clave: en caso de igualdad en puntos, tanto Medellín como Tolima tendrán la prioridad para avanzar a la gran final del certamen.

En el grupo A, el conjunto dirigido por Alejandro Restrepo compartirá zona con Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y América de Cali, conformando uno de los grupos más exigentes de la fase semifinal. Por su parte, en el grupo B, el ‘vinotinto y oro’ enfrentará a Fortaleza CEIF, Atlético Bucaramanga y el vigente campeón, Independiente Santa Fe, en un cuadrangular que promete alta competitividad y duelos parejos.



La reacción de Lucas González, al conocer sus rivales

Lucas González, entrenador del Deportes Tolima @cdtolima/Instagram

En las últimas horas, se viralizó en redes sociales un video protagonizado por el entrenador del Deportes Tolima, Lucas González, quien se encontraba en la sala de prensa del club acompañado por el jugador Juan Pablo Nieto y otros integrantes del equipo. Mientras atendían a los medios, todos seguían en vivo el sorteo de los cuadrangulares, que definiría el camino del ‘pijao’ en esta nueva etapa del torneo.

Publicidad

Sin embargo, lo que más llamó la atención en el clip fue la reacción del técnico al descubrir que en su grupo tendría que enfrentar a América de Cali, uno de los equipos a los que dirigió recientemente. Aunque González se mantuvo sereno durante la transmisión, su expresión cambió de inmediato al ver el nombre del conjunto vallecaucano, dejando escapar una frase que rápidamente fue tema de conversación entre los hinchas: “La vida como es”.

El presente de Lucas González en Deportes Tolima

Desde su llegada al Deportes Tolima a mediados de 2025, Lucas González ha dirigido un total de 22 partidos en todas las competiciones, dejando un balance de 12 victorias, dos empates y ocho derrotas.