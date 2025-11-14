Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así reaccionó Lucas González, al conocer que tendrá a América como rival en los cuadrangulares

Así reaccionó Lucas González, al conocer que tendrá a América como rival en los cuadrangulares

El entrenador del Deportes Tolima se hizo viral en redes sociales luego de conocer el grupo que le correspondió en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Por: Javier García
Actualizado: 14 de nov, 2025
Comparta en:
Lucas González, entrenador del Deportes Tolima
Lucas González, entrenador del Deportes Tolima
Captura televisión cerrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad