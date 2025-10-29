Boyacá Chicó vs. América ya tiene estadio; los 'diablos rojos' se sentirán como locales

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, Boyacá Chicó tenía previsto recibir al América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá el jueves 30 de octubre. Sin embargo, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de la capital negó la autorización para disputar el compromiso en el ‘Coloso de la 57’.

El encuentro debía jugarse inicialmente en el estadio La Independencia de Tunja, pero el escenario fue reservado para una serie de conciertos de artistas como Marco Antonio Solís, Morat y Aleks Syntek. Ante esta situación, el club ‘ajedrezado’ solicitó a las autoridades el uso de El Campín como sede alterna, petición que finalmente fue rechazada.

¿Ya hay estadio para el partido de Chicó vs. América?

Estadio Francisco Escobar Rivera Colprensa

Tras la novela que se generó en torno al encuentro entre ‘ajedrezados’ y ‘diablos rojos’, todo parece indicar que el partido ya tendría escenario, aunque no será en Bogotá, que era la primera opción del equipo de Tunja, pero por falta de cuerpo policial, la capital de la República quedó descartado.

Publicidad

A falta de una confirmación oficial y de cumplir con los requerimientos, el duelo entre Chicó y América se jugaría en Palmira, entre el sábado 1 o domingo 2 de noviembre en el Estadio Francisco Rivera Escobar.

El presidente del club, Nicolás Pimentel, se refirió al tema el pasado martes en diálogo con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio': “Apenas hacen la votación sale negativa, me dicen que la Policía no tiene la cantidad de uniformados para cubrir el evento porque el día siguiente es Halloween (…) he ido a seis ciudades, pero ustedes saben que en Colombia solo hay un estadio privado; los demás pertenecen a alcaldías o gobernaciones, y muchas veces nos dicen que no”.

Publicidad

América de Cali ocupa la décima posición en la tabla con 23 puntos, por lo que necesita ganarle sí o sí al Chicó para mantener sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025. Por su parte, el equipo de Flavio Torres es penúltimo del campeonato y ya no tiene posibilidades de estar en la fiesta de fin de año.