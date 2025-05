Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2025, tras el Pasto 1-0 Fortaleza

Este domingo 4 de mayo, la Liga BetPlay I-2025 le dio reanudación a la jornada 17, con varios partidazos de ‘lujo’, en el cual destaca el clásico antioqueño, entreAtlético Nacional e Independiente Medellín.

No obstante, a primera hora Deportivo Pasto y Fortaleza se midieron en el estadio Departamental Libertad, en uno de los partidos más determinantes por la definición de los ochos finalistas; especialmente para los ‘volcánicos’, quienes son los que tienen amplias posibilidades de ingresar.

De todas maneras, los de Nariño la vieron difícil, pues al frente tuvieron a un conjunto capitalino que salió al campo con la disposición de sumar de visitante, en su intención de cerrar bien esta primera parte del año.

Durante todo el juego hubo acciones por parte y parte; sin embargo, la falta de claridad en ese último cuarto de cancha evitó que ofensivamente ninguno de los dos equipos sacaran ventaja.

Publicidad

Pero, a falta de tres minutos para finalizar el tiempo reglamentario, Pasto encontró el gol por medio de Brayan Carabalí, para quedarse con la victoria y, consigo, los tres puntos que los dejan muy encaminados hacia el grupo de los ocho; con este resultado, los de Nariño son parcialmente novenos con 26 puntos.

A segunda hora jugará Independiente Medellín contra Atlético Nacional, que será la antesala del Unión Magdalena vs. Once Caldas y Águilas Doradas vs. Pereira.

Publicidad

Así va la tabla de posiciones en la Liga BetPlay I-2025: