Edwin Cardona y su vuelta a Nacional : "Estábamos esperando el llamado hace mucho tiempo"

Edwin Cardona es uno de los jugadores más representativos de Atlético Nacional, pues desde su primer ciclo en el conjunto 'verdolaga' se ganó el cariño y respeto de la hinchada. Y es que el futbolista con pasado en Selección Colombia supo entrar a los libros dorados de la institución; razón por la cual cuando se supo de su arribo nuevamente, propios y extraños se emocionaron con la noticia.

Es más, el mismo deportista comentó en el 'Podcast Verdolaga' su felicidad cuando se confirmó que llegaría al 'verde'. "Cuando recibí la llamada, lo primero que hice fue hablar con mi esposa para contarle y tampoco lo creía. Estábamos esperando ese llamado hace mucho tiempo. Como siempre lo manifesté, con respeto en los clubes que estaba, el deseo era de volver. Regresar es muy importante para mi familia y para mi hijo, que nunca tuvo la oportunidad de verme así en el club que soy hincha", comentó en el espacio.

Además agregó lo que significa el 'rey de copas' para su vida. "Para mí, Atlético Nacional es lo más grande, cuando uno se la pone es un privilegio. Grandes jugadores, me han dicho que quieren vestir la camiseta de Atlético Nacional", confesó.

Edwin Cardona, una de las figuras de Nacional en la antesala del clásico contra América. @nacionaloficial

Su íntima relación Giovani Moreno



En medio de la charla, el exBoca Juniors declaró su amor por uno de los jugadores más representativos en Atlético Nacional. "Tengo a una persona que me llenó mucho, de las que más me arropó cuando llegué a Nacional y el que más me ayudó. Todavía está marcado en mí y es Gio Moreno. Fue uno de los primeros que me tendió la mano, todavía tengo relación con él y lo veo como un padre", manifestó, mostrando su agradecimiento por el futbolista antioqueño.

Publicidad

De igual manera, el futbolista explicó cuáles fueron los momentos en los que más emotivos que vivió con el exRacing de Avellaneda. "Hace 12 o 13 años que jugué con él y puedo decir que es mi amigo. Me enseñó a definir, me mostró técnicas. Marcó mi vida y mi carrera para ser lo que soy. Cuando me equivocaba era el primero en llamarme y decirme que debía pedir disculpas, que me había equivocado. Me ayudó mucho y marcó en mi vida que siempre le voy a agradecer", sentenció Edwin Cardona.

Así las cosas, el jugador en medio del 'Podcast Verdolaga' expresó su emoción por estar en el conjunto comandado por Pablo Repetto y dijo sus ganas por conseguir, nuevamente, un título con el equipo de sus amores que lo 'lanzó' al fútbol internacional.