Juan Fernando Quintero y los ídolos del Medellín que influyeron en su regreso al fútbol colombiano

"Muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá. Estoy feliz de estar en el club que amo, con el que crecí, y con el que rindo un gran homenaje a mi abuelo, quien me trajo a la Tribuna Norte". Esas fueron algunas de las primeras palabras de Juan Fernando Quintero en el acto de presentación como nuevo y más pomposo refuerzo de Independiente Medellín, este jueves en un sector de la cancha del estadio Atanasio Girardot, ante un buen número de periodistas.

Quintero Paniagua fue anunciado en la presente semana como refuerzo del cuadro antioqueño, después de haber jugado el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Colombia y ante su precipitada salida del River Plate argentino.

"Por ahí la gente no tiene noción de lo que siento por el Medellín, pero estoy donde quiero estar. Siempre me he caracterizado por eso", agregó el mediocampista, dejando entrever su satisfacción por regresar al 'poderoso', en el que ya estuvo en la temporada 2017.

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Acá algunas de las declaraciones de Juan Fernando Quintero, nuevo jugador del DIM

La llegada y los directivos

"Quiero agradecerles a todos por el esfuerzo. Siento que es el momento óptimo para dar un salto de calidad después de haber sufrido tanto. Ese es el amor más grande que tenemos por Medellín, pero dejemos ese sufrimiento a un lado. Esa vorágine no sirve. Tenemos que pensar en grande y este es el momento perfecto para hacerlo".

Parte de felicidad

"Estoy feliz y muy agradecido contigo, Presi, por el esfuerzo que hicieron con el profesor Amaranto Perea, que fue una persona fundamental. Un saludo grande a 'Choronta' Restrepo, que también hizo parte de este proceso; a mí representante de Rodrigo Riep, y por supuesto, a toda mi familia".

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Posibilidades pasadas para regresar

"Esos no eran los tiempos de Dios, ni los míos, ni los de nadie. Hoy es el momento perfecto para que todos estemos en la misma sintonía, soñemos en grande y entendamos que esta institución tiene que pelear títulos cada semestre. Es un muy buen momento para arrancar".

Un mensaje por el terremoto

"Sabemos que la situación del país no está fácil por lo que estamos viviendo. Un saludo muy grande a todas las familias y personas afectadas. Creo que todos nos unimos a su dolor y lo compartimos".