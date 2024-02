Así se jugará la primera fecha de la liga femenina del fútbol colombiano 2024

En pocas horas iniciará la liga femenina del fútbol colombiano de este año y la primera jornada tendrá varios partidos que prometen muchas emociones para los seguidores de los equipos participantes.

De hecho, la primera fecha iniciará desde el viernes 16 de febrero con el duelo entre Millonarios e Independiente Medellín, que se jugará desde las 3:30 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de la ciudad de Bogotá.

Luego, el sábado 17 de febrero el turno será para Alianza y Deportivo Cali, que se enfrentarán en el estadio Raúl Miranda, ubicado en el departamento de Yumbo, en Valle del Cauca.

Finalmente, la primera jornada de la liga femenina del fútbol colombiano se completará el domingo 18 de febrero con la disputa de cinco partidos. Estos serán: Llaneros vs. Equidad, Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto, Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe, Junior de Barranquilla vs Real Santander y América de Cali vs Internacional Palmira.

Jugadoras de Santa Fe femenino celebran uno de sus goles frente al América de Cali. @LeonasSantaFe

Santa Fe con la tarea de revalidar el título; Millonarios con la ilusión de ganar por primera vez

Con un total de tres consagraciones en la liga femenina del fútbol colombiano, la más reciente de estas el año pasado después de superar al América de Cali, ahora Santa Fe tendrá la misión de revalidar el título liguero.

Sin embargo, no será nada fácil y Millonarios, su rival más acérrimo, también se preparó para luchar por llegar a la cima del fútbol femenino en nuestro país.

De hecho, recientemente presentó a su plantel en un evento que tuvo lugar en una reconocida institución educativa, situada en Bogotá.

Y ahí estuvo Gol Caracol para hablar con algunas de las jugadoras que serán dirigidas por la vallecaucana Angie Vega.

Este fue el caso de la volante Daniel Garavito, que se refirió al primer partido que tendrá en el rentado local contra Independiente Medellín.

“El equipo ha hecho un esfuerzo importante para traer a varias jugadoras talentosas. Ahora, tenemos ganas de jugar el primer partido, pero también tenemos claro que Medellín un rival duro y con bastante orden táctico", comentó Garavito para este medio.

Eso sí, seguramente Santa Fe y Millonarios no serán los únicos contendientes al título, pues otro equipos como Nacional, Junior, América de Cali, Deportivo Cali e Independiente Medellín tratará de figurar.

Estos serán los partidos de la primera fecha de la Liga Femenina 2024:



Millonarios vs Medellín

Alianza F.C. vs Deportivo Cali

Llaneros vs La Equidad

Deportivo Pereira vs Deportivo Pasto

Cúcuta vs Independiente Santa Fe

Junior vs Real Santander

América de Cali vs Internacional de Palmira

Descansa: Atlético Nacional