A Andrés Rojas le 'sacaron roja' los hinchas de Santa Fe: le dieron con toda desde las gradas

Gran marco en el estadio Metropolitano de Techo y no era para menos. El presente de Independiente Santa Fe ilusionaba al hincha, que respondió y llenó las tribunas para el duelo frente a La Equidad. Eso sí, además de alentar a sus jugadores, se jugaron un partido aparte con el árbitro Andrés Rojas.

Todo empezó tranquilo, pero conforme pasaron los minutos, los ánimos se caldearon. Las decisiones del juez central no gustaron ni poquito en los seguidores del 'león', que se hicieron sentir. Insultos, gritos, señalamientos y manoteos fueron algunos de los gestos que se pudieron ver. Se sentía la tensión.

Faltas sancionadas a favor del club 'asegurador', que en opinión de los hinchas de Santa Fe no eran; hombres de La Equidad que pegaban y no eran amonestados; permitir la pérdida de tiempo excesiva de los dirigidos por Alexis García; cortar avances y no dar ley de ventaja; entre otras razones, colmaron la paciencia de todos.

Sin duda, Andrés Rojas fue de los más chiflados. Los cánticos de la barra del 'león' contrastaban con cada pitido en contra del árbitro. Y quien no se salvó tampoco y en muchas ocasiones pagó los platos rotos fue el cuarto árbitro, quien recibía las quejas constantes del director técnico Pablo Peirano y demás integrantes del banco de suplentes.

Santa Fe vs La Equidad - Foto: Colprensa

Y claro. Si en las tribunas llovía, en la cancha no escampaba. Los futbolistas eran los más molestos con Andrés Rojas y, por eso, en el entretiempo y al final del encuentro, no dudaron en recriminarle, pedirle explicaciones y demás. Eso sí, de poco y nada sirvió, ya que todo estaba dicho y hecho.

¿Cuánto quedó el partido La Equidad vs. Santa Fe, por la Liga I-2024 del fútbol colombiano?

Un gol bastó para que el compromiso se desequilibrara a favor de La Equidad. El autor del único tanto fue Léiner Escalante, quien aprovechó un grosero error del arqueo Andrés Mosquera Marmolejo, tras salir mal a cortar un centro. De esa manera, se dio la primera derrota del 'león' en la actual Liga, así como es la primera victoria de La Equidad en el semestre, tras dos empates seguidos.