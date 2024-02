A Hernán Darío Herrera le pareció "aburridor" el homenaje de Nacional por una razón en particular

Hernán Darío Herrera volvió al Atanasio Girardot, pero en esta oportunidad el entrenador estuvo en el banco técnico del Once Caldas. En la antesala del juego contra Atlético Nacional por la tercera jornada de la Liga I-2024, el 'Arriero' recibió un homenaje por parte del 'verdolaga', escuadra con la que fue campeón como técnico y también como jugador.

El estratega del 'blanco-blanco', pese al reconocimiento en vida, ya que el verde paisa le entregó una camiseta con su nombre, lamentó que no hubiese público en el máximo escenario de la capital de Antioquia. "Fue muy triste, aburridor", esas fueron las palabras que pronunció el técnico, de 66 años, al ser consultado en rueda de prensa por su vuelta al Atanasio.

"Sin la hinchada de Nacional es muy aburridor el Atanasio. Nacional me dio un homenaje muy bonito que fue la camiseta, que yo les dije a ellos que la quería en vida, no en muerte; entonces me la dieron hoy (jueves)", pronunció Hernán Darío Herrera en su charla con los medios de comunicación.

Pero a renglón seguido expresó que "la recibí y ver el Atanasio así, la verdad no me emociona, yo me emociono porque estoy dirigiendo. Ver la gente gritando, motivando. Una cosa es Nacional así y otra cosa es Nacional con lo que está por fuera, es fuerte cuando está su hinchada. A este equipo le falta la hinchada".

¿Cómo quedó el partido entre Atlético Nacional y Once Caldas?

El partido de la tercera jornada de la Liga I-2024 del fútbol colombiano acabó con marcador de 1-1. Álvaro Angulo adelantó a los 'verdolagas' en el Atanasio Girardot, pero Dayro Moreno puso la paridad para el elenco de Manizales, de penalti, y sigue agrandando su nombre en el rentado nacional como goleador.

Otras declaraciones de Hernán Darío Herrera

*Su opinión de Nacional, del equipo dirigido por Jhon Bodmer

"De Nacional no voy a opinar, voy a opinar del Once… Nacional también se vio sorprendido porque no esperaba que nosotros jugáramos así. No íbamos a regalar nada. Cuando entra Dorlan (Pabón), le mando hombre a hombre. A él lo analizamos. Pensamos que iba a iniciar y nos iba a complicar el partido. Cuando entró, lo manejamos bien".

El próximo partido de Once Caldas será frente a La Equidad, el martes 6 de febrero, a las 6:10 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.