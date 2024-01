¿A qué hora juega América de Cali vs. Águilas Doradas, por la fecha 1 de la Liga I-2024?

Correspondiente a la primera jornada de la Liga I-2024, América de Cali debutará frente a Águilas Doradas en el Pascual Guerrero, por lo que, con un estadio vestido totalmente de rojo, será importante empezar con una victoria para los ‘escarlatas’.

Luego de varios días de bastante tensión, en los que el conjunto vallecaucano estaba a la expectativa de contratar a Arturo Vidal y Ricardo Gareca, ahora deberá afrontar este inicio de Liga sin ninguno de los dos y, sumado a eso, la destitución de Lucas González en el camino.

No obstante, América es América y como uno de los máximos favoritos hacerse con el título de Liga, siempre serán uno de los candidatos a figurar en el rentado local.

El fracaso no es una opción

Tras varios torneos en ‘blanco’, para el cuadro vallecaucano el fracaso ya no es una opción y a eso el ‘revolcón’ institucional que ha vivido últimamente. No obstante, de la mano de Alex Escobar, el conjunto ‘escarlata’ le apunta a todo.

📋⚽ Los convocados por el profe Alex Escobar para nuestro debut en la Liga BetPlay 2024-I. 👹 pic.twitter.com/4ZrHGLmMGe — América de Cali (@AmericadeCali) January 20, 2024

“Regresar a la institución es una bendición muy grande. La dirigencia comandada por Marcela, nuestra presidente, está haciendo cosas maravillosas que se van a ver en el tiempo. Ella es de mucho carácter, personalidad, muy futbolera, muy estudiada, está haciendo las cosas de la mejor manera en América. Yo quiero darle más seguridad defensiva al equipo”, fueron las palabras del ahora estratega ‘escarlata’, previo al duelo.

A consolidar el proyecto

Bien es sabido que el conjunto antioqueño ha sido protagonista en los últimos torneos, pero una vez en finales el equipo se cae.

Es por eso que, liderados por Hernán ‘Bolillo’ Gómez, Águilas Doradas espera poder dar ese tan anhelado título que la institución está buscando desde hace un tiempo. ¿Lo logrará?

