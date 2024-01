Agente aclara que ya no maneja la carrera de Édgar Guerra: otro lío para el jugador de Millonarios

Édgar Guerra se ha convertido en tema de discusión estos últimos días. El extremo puso su nombre en boca de todos luego de ser la máxima figura del encuentro en el que Millonarios goleó 5-0 al Deportivo Independiente Medellín por la primera fecha de la Liga 2024-I.

Tras el partido, hubo varios rumores que colocaron al jugador fuera de Millonarios, pues el futbolista finaliza contrato a mediados del año 2024 y son varios los equipos que buscaron hacerse con sus servicios.

Debido a que no ha resuelto todavía su situación contractual, Alberto Gamero, director técnico del cuadro 'embajador', decidió no convocarlo para el más reciente encuentro por Liga, partido que finalizó 0-0 contra Atlético Bucaramanga.

"Édgar Guerra no ha arreglado su parte contractual con el club y estamos esperando a eso, si se cuadra o no se cuadra. Esa es la única razón por la cual no ha venido", fueron las palabras con la que el estratega explicó la situación.

No obstante, ahora otra novela está rondando alrededor de Guerra, pues Diego Torres, quien fue su representante tiempo atrás, aclaró algunos detalles respecto a la actualidad del nacido en Becerril, Cesar.

"Édgar Guerra actual jugador de Millonarios, NO tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento", aclaró Torres.

Por otro lado, aseguró que hay una demanda en curso en contra de él. "Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual", afirmó.

Igualmente, dejó en claro que todo lo que está pasando alrededor de lo que es la situación contractual con Millonarios, no está en sus manos.

"Así mismo, aclaro que al no ser su representante, NO soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación", dejó en claro Diego Torres.

Así mismo, Aclaro que al no ser su representante, NO soy responsable de la situación que actualmente se presenta con Millonarios para su renovación. @MillosFCoficial @losmillonarios — Diego Torres (@Dtorresja) January 30, 2024

¿Qué equipos han estado interesados en hacerse con los servicios de Édgar Guerra?

Edgar Guerra, jugador de Millonarios. @MillosFCoficial

Según pudo adelantar Javier Hernández Bonnet días atrás, varios clubes estarían pendientes a la situación contractual de Édgar Guerra, con miras a poder incorporarlo entre sus filas.

Uno de ellos sería Águilas Doradas, pues el extremo sería del agrado de Édgar Guerra. "El primer equipo que lo quiere es Águilas Doradas, 'Bolillo' Gómez lo quiere", comunicó Hernández Bonnet.

Sin embargo, habría otro pretendiente más, pues Deportivo Pereira también buscaría hacerse con el jugador. "Pero además, apareció otro equipo más, que le ofreció el doble o el salario triplicado: ese es Deportivo Pereira, lo quiere Leonel (Álvarez)", complementó.

Finalmente, Junior de Barranquilla sería el último club interesado en Guerra. "También Junior se muestra interesado", terminó por explicar con lujo de detalle Javier Hernández Bonnet.