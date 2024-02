"Ahora resulta que el VAR lee los ojos del arquero, para mí fue fuera de lugar de Junior, eso pasó"

Jhonny Vásquez, jugador del Deportivo Pereira,analizó en exclusiva para los micrófonos de 'Blu Radio', en el programa 'Blog Deportivo, la polémica jugada que terminó significando la igualdad 3-3 en partido contra Junior de Barranquilla, por la fecha 9 de la Liga de Fútbol Colombiano 2024-I.

En primera instancia, el experimentado futbolista dio su punto de vista de la acción y fue crítico con la decisión final del cuerpo arbitral, a la hora de dar como válido el gol de Steven Rodríguez para el el cuadro 'tiburón'. "Más que robados, porque la palabra suena fuerte, se tomó una mala decisión en esa jugada. La lectura es clara, la jugada marca un claro fuera de lugar de Carlos Bacca. Él, de alguna forma, busca la pelota, no la logra impactar, pero intercede y se ve en la jugada", dijo el Vásquez en primera instancia.

Igualmente, contó cómo vivió el momento. "Estábamos en el palco y me preguntaron y yo dije: 'No, fuera de lugar claro, no hay nada de ir y buscar y mirar, no, nada. Es muy claro', y cuando después cambian y dan el gol, a uno le da rabia", describió el volante.

"Aquí no es el Pereira, sino ya es el fútbol colombiano, el crecimiento del fútbol colombiano. Ahora lamentamos un partido, pero después un hincha con qué ganas paga una boleta, si sabe que no va a disfrutar de un partido, sino que se busca cómo equiparar las cosas por parte de un tercero. Esto viene pasando en otros partidos y se pueden citar muchos otros juegos", agregó el jugador con bronca.

Pereira y Junior de Barranquilla jugaron un gran partidazo en el Hernán Ramírez Villegas. Foto: Colprensa

Publicidad

Más declaraciones de Jhonny Vásquez en Blog Deportivo

¿Qué piensa de los audios del VAR?

"Yo sigo insistiendo en que es fuera de lugar. Ahora comienzan a mirar que si el arquero está viendo la pelota, después de que si interviene. Es un fuera de lugar y ya está. Son decisiones de milésimas de segundo. Uno está a la expectativa y si a uno medio se le mueve algo estando en el arco, ya uno se desenfoca y ahí pierde.Ahora resulta que el VAR lee los ojos del arquero, lo que siente el arquero, cuando pasa alguien, cuando se va a cubrir el arquero".

Publicidad

¿Después de lo ocurrido, VAR si o VAR no?

"El VAR incursionó en el fútbol para mejorarlo y darle calidad al fútbol y el producto que estamos recibiendo, lo que estamos viviendo ahora, no sé... Era un partido bien jugado, listo nos comimos el primer gol, pero luego una mano en el segundo gol y no revisan nada y no interfieren. Ahí si no interfieren. ¿Qué es lo que pasa? Eso no lo entiendo y si uno revisa el gol de ellos y hay una mano, toca irlo a verlo, así como el VAR le dijo venga a verlo en el gol a nosotros, porque ahí si ya no lo llaman a verlo".

¿Qué espera del arbitraje para los próximos partidos?

"Me deja preocupado esto. No solo por el Pereira, sino por el fútbol colombiano porque detrás de cada uno de los equipos, hay hinchas y la hinchada hay que respetarla. Porque los hinchas son los que están ahí, apoyando, y desde que las apuestas entraron al fútbol, los hinchas se van a ir yendo, porque para qué ver un partido que ya está arreglado".