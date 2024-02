Minutos después de caer en el estadio Manuel Murillo Toro frente a Deportes Tolima, Alberto Gamero dio sus impresiones del 2-0 final y lo que viene para Millonarios en este 2024.

Enfatizando en los errores y fallos que tuvieron en el campo, el entrenador ‘embajador’ también destacó la intención de los capitalinos por siempre ir en busca de la victoria: “Yo vi a un equipo corriendo y jugando. Nos equivocamos como sabíamos que Tolima había hecho la mayoría de sus últimos goles, recuperando en el frente de ataque y saliendo rápido”.

“Pero antes de que ellos hagan los goles, hemos tenido dos o tres opciones más, hemos jugado un partido de ida y vuelta, el aspecto físico no lo meto aquí. Nos equivocamos en dos salidas y sabíamos que Tolima era peligroso en eso, pero el segundo tiempo el gasto lo hicimos nosotros porque queríamos ir a buscar un gol”, complementó Alberto Gamero en rueda de prensa.

Sumado a eso, el samario resaltó que se tomaron riesgos pensando en sacar un resultado positivo y no hay que desesperarse porque esto hasta ahora empieza: “ Tolima en el segundo tiempo solo tuvo una que nos agarraron mal parados. El equipo hizo por momentos un muy buen trabajo. Nos queda corregir y mirar lo que viene, el torneo es para todos, no solamente para Millonarios”.

Acción de juego en el duelo entre Deportes Tolima vs. Millonarios, por Liga. Foto: Jorge A Cuéllar/Colprensa.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Le preocupa el inicio de Millonarios en Liga?

“Yo siempre lo digo, a mí me preocupa que el equipo no llegue, pero que el equipo llegue y cree opciones gol y no las metamos, es más fácil trabajar eso. Para los técnicos en lo que más insistimos es que creen opciones de gol y frente a Tolima lo hicimos. Con esta misma estructura le hicimos cinco a Medellín y dos al Junior. Lo que hay es que afinar y seguir trabajando la definición”.

Las sensaciones de la derrota…

"Yo voy a ver bien este partido. Me demoré en cambiar los jugadores porque vi que participaron mucho en el juego. Enfrentamos un buen equipo, por momentos era un partido ida y vuelta, por momentos era parejo y tuvimos opción".

Emerson Rivaldo…

“Emerson está con el Inter Miami, lo que tengo entendido es que le están buscando equipo. Si se da la posibilidad, bienvenido sea y lo recibiremos con los brazos abiertos”.

El trabajo físico…

“Los jugadores que tenemos lesionados son lesiones que se van a presentar, se entrenen o no, durante un partido. Esas lesiones no las busca nadie y jugando al fútbol se está expuesto a eso. Creo que la parte física la estamos manejando bien, el año pasado casi que terminamos sin ningún jugador lesionado en la parte muscular. Estamos tratando de tener la menor cantidad de jugadores lesionados, pero estamos manejando esas cargas, con los médicos y preparadores físicos miramos la carga de ellos, el tiempo de juego. No queremos equivocarnos porque faltan muchos partidos”.