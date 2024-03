Alberto Gamero: "Esto es un tropiezo que nos pone la vida; ojalá lo pasemos rápido y clasifiquemos"

Minutos después de la derrota por 2-1 frente a Jaguares, Alberto Gamerosalió a hablar en rueda de prensa, dando su análisis de lo que fue el compromiso y la mala racha de resultados para los capitalinos.

Afirmando que esta situación jamás le había sucedido a lo largo de su carrera, el estratega ‘albiazul’ dijo que hay que salir adelante porque esa será la clave: “En la era Gamero con Millonarios jamás se habían perdido nunca cinco partidos seguidos y me parece que en la era de yo como técnico tampoco los había perdido, no recuerdo de haber perdido cinco partidos en línea con ningún equipo, pero estas son situaciones que hay que frentearlas, sacar mucha fuerza”.

“Uno tiene que pensar que la vida te pone a ti tropiezos y este es un tropiezo que nos pone la vida para ver cómo reaccionamos nosotros. Ojalá podamos salir de esto rápido y poder entrar a los ocho”, agregó el samario, quien enfatizó en el hecho que el equipo todavía tiene posibilidades numéricas.

Sin embargo, Alberto Gamero también declaro que Jaguares no los superó y al final el resultado es engañoso por cómo se dieron las cosas: “Estas son situaciones donde sí, perdimos con el último, perdemos con Jaguares que no estaba dentro de los ocho, pero siempre lo he dicho, no es que el rival haya sido superior a Millonarios, a donde vamos proponemos, creamos opciones de gol, pero nos llegan poco y nos convierten, pero nosotros llegamos más y no convertimos”.

*Otras declaraciones de Alberto Gamero:

¿Qué análisis hace del partido?

“Intentamos hacer demasiada posesión, pero no tiramos de media distancia, por momentos tuvimos para tirar centros y no lo hicimos, muchas veces queremos o intentamos hacer es no perder tan rápido el balón y contra Jaguares lo hicimos, también estuvimos en el tercio ofensivo de ellos, tratando de generar, hacer paredes y no tuvimos esa claridad a la hora de tener remates al arco”.

“Remates tuvimos, pero pudimos haber tenido muchos más con esa sorpresa, pero intentamos generar un poco más, tener un poco más de condición, pero nos faltó en el remate”.

¿Cuál es la autocrítica que se hace dentro del grupo?

“Estamos corrigiendo lo que es la definición, pero estamos viendo que cometemos errores en la parte defensiva cuando estamos atacando, lo que pasa es que es un riesgo que tomamos, porque este equipo tiene de jugar con los dos centrales en la mitrad de la cancha, porque sometemos al rival la mayor parte del partido y tenemos que poner al equipo en la mitad de la cancha. Nos ha pasado eso muchas veces, pero hay que tener la cabeza fría y salir de este momento porque es un momento duro”.

Los objetivos de este 2024…

“Todavía tenemos una posibilidad de clasificación, hay puntos para hacerlo. Nuestro primer objetivo es clasificar a este Liga. Para el debut en Copa Libertadores nos quedan todavía 25 días. La Liga no la olvidaremos y trataremos de corregir para estar dentro de los ocho, a pesar de los puntos que tenemos y en la posición en la que estamos”.