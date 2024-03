Alberto Gamero: "Hay que tomarlo con paciencia, sin relajarse; tenemos equipo para revertir esto"

Millonarios volvió a sumar una nueva derrota en la Liga I-2024, en esta ocasión los dirigidos por Alberto Gamero cayeron por 1-2 frente a La Equidaden el estadio El Campín. El escenario se vistió de 'azul y blanco', pero la fiesta fue para los 'aseguradores', que de paso, se encuentran en los primeros lugares.

Luego del duelo de la décima jornada,Gamero habló en rueda de prensay dio su concepto de lo que el desempeño de sus dirigidos. Pese a la caída, el DT samario aseguró que "en la interna a este equipo lo veo fuerte".

"Así como la semana pasada les manifesté el dolor que tenía, hoy (sábado) manifiesto la alegría interna y el agradecimiento de toda esta afición que nos vino a acompañar, no solamente conmigo sino con los jugadores y eso seguro nos va a motivar a pelear mucho más por ello y nos va a hacer más fuerte. La interna de este equipo lo veo fuerte y esto es a lo que a ellos y a mí, nos va a seguir motivando para meternos. A los hinchas, gracias y sientan que este equipo va a seguir luchando y peleando", dijo de entrada Gamero.

Jugadores de La Equidad festejando victoria sobre Millonarios, en El Campín. Foto: Colprensa.

Pero allí no pararon las palabras del técnico ante la negativa de resultados que tiene su club en el fútbol colombiano. "Yo veo un grupo fuerte, no veo a un grupo decaído. Hubo un esfuerzo grande contra un rival que por momentos nos atacó y se defendió bien, pero la iniciativa la teníamos nosotros, queríamos ganar, hubo un desgaste. Yo les he dicho a ellos: tenemos un buen equipo, las cosas no nos están saliendo, pero eso no quiere decir que no tengamos un buen equipo. Tenemos equipo para estar mejor en la tabla y vamos a revertir esto".

Otras declaraciones de Alberto Gamero

Las constantes lesiones en Millonarios

"Aquí tiene un diagnóstico de Santiago Giordana, un dolor en isquiotibial izquierdo, se hará resonancia mañana. Según el tacto del médico no es grave y se hará resonancia. Y lo de Leonardo Castro es el dolor en el abductor derecho y se hará resonancia".

"No solamente son los lesiones, sino lo que está pasando en la cancha. Hoy (sábado) prácticamente nos metimos dos goles nosotros ante un gran rival, un buen equipo, y lo que teníamos que hacer en el arco contrario no lo hicimos. Esto hay que tomarlo con paciencia, sin relajarse, pero pensando en que este equipo está fuerte y que todavía faltan puntos por disputarse y sé que vamos a pelear para esto".

Pocas opciones de gol contra La Equidad

"Encontramos al equipo que menos goles le habían hecho en el torneo, no fueron las de otros partidos, pero sí se crearon opciones de gol. Le llegamos a un equipo que se defiende bien. Nos encontramos con dos goles que nos pasan y hay que afrontarlos. Vamos a seguir corrigiendo y luchando".

La Equidad es parcialmente segundo en la Liga I-2024, tras victoria sobre Millonarios. Foto: Colprensa.

Por qué le cuesta ganarle a La Equidad...

"Es un buen equipo, este equipo ha mantenido una cosa, pero ha potencializado otro; pero este equipo hoy se está defiendo bien y jugando bien".