Alberto Gamero le abrió las puertas de Millonarios a Falcao García: "Ojalá algún día se dé"

En una charla abierta con los medios de comunicación, Alberto Gamero se refirió a lo que es el proyecto de Millonarios para este 2024 , enfatizando en una posible llegada de Falcao García. ¡Todavía hay ilusión en el entorno azul!

El estratega ‘embajador’ afirmó que el ‘Tigre’ siempre será bienvenido a las toldas de los azules capitalinos, pero no solo él, sino todo aquel de esa categoría y recorrido. No obstante, revelando detalles de lo que podría ser la operación por el atacante de Rayo Vallecano, el DT samario reveló que se están haciendo gestiones por él.

" Falcao García ha sonado. El doctor Serpa me parece que tiene una buena relación con él y ojalá que algún día se dé la oportunidad", indicó de entrada Alberto Gamero, dejando abierta la posibilidad de que en cualquier momento el ‘Tigre’ arribe a la capital de la República.

Además, enfatizando en la posibilidad de que cualquier jugador de esa categoría llegue a Millonarios, el entrenador samario afirmó que siempre hará oportunidad por el bien de la institución: "Aquí nosotros en el momento que exista la posibilidad y se de todo, las puertas están abiertas para este tipo de futbolistas".

Cambiando un poco de frente, ya refiriéndose a lo que es la ventana de fichajes para los 'embajadores' en este 2024, Alberto Gamero dio explicaciones del por qué no se han definido nombres para este semestre y las maneras en las que buscarán moverse antes de que se acabe del tiempo para poder contratar.

“Precisamente, cuando se me acercó le presidente, me estaba comunicando de algo, que se había hablado algo de un extremo muy bueno, yo hablé con él, el presidente ha hablado con él, el doctor Serpa habló con él, pero el empresario dice que no lo trae para Colombia”, añadió el entrenador ‘albiazul’.

Sumado a eso, Gamero puso un nombre sobre la mesa el cual han estado sondeando, pero que tampoco se ha podido concretar debido a las exigencias de su representante: “Nosotros estamos hablando con Óscar Cortés , pero el empresario no lo trae para Colombia; nosotros nos hemos movido, pero simplemente que hay posibilidades que no se han dado”.

"Créanme que la junta directiva y de parte mía siempre está el interés de que traigamos jugadores”, concluyó el entrenador de Millonarios si intervención, en la que dio un diagnóstico total de lo que ha sido esta ventana de trasferencias para los azules.