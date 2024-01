Alberto Gamero: "Necesitábamos un triunfo de estos; se hizo un buen partido"

Millonarios entregó una gran 'faena' de goles a su hinchada en su debut en la Liga I-2024 del fútbol colombiano. Los dirigidos por Alberto Gamero no tuvieron 'piedad' del Medellín al que golearon por 5-0 en el estadio El Campín.

Tras el compromiso, en el máximo escenario de la capital de la República, el DT samario entregó sus reacciones sobre el desempeño de su equipo en rueda de prensa. De entrada, aseveró que sus dirigidos hicieron una buena presentación.

"Esto lo veníamos haciendo en muchos entrenamientos y sabíamos que íbamos a jugar así, en la pequeña pretemporada que hicimos lo trabajamos, el módulo, en vista de los delanteros que tenemos. Hoy (domingo) se hizo un buen partido, se jugó con extremos y delanteros, no estuvo Daniel Ruiz, David Macalister Silva y Daniel Cataño. Hoy fue bueno, necesitábamos un triunfo de estos y ojalá que esto nos dé un envión anímico", afirmó el técnico samario en su intervención con los medios de comunicación.

Millonarios celebra contra Independiente Medellín Foto: Millonarios

Frente al DIM, Gamero sorprendió con su esquema táctico y sugirió que puede que lo usen en otros partidos. Va a analizar el tema y sostuvo, que pese a la goleada contra el DIM, hay algunos aspectos que aún deben mejorar.

Publicidad

"Vamos a mirar, esa es una de las posibilidades. Hoy (domingo) porque se ganó no vamos a pensar que cometimos errores, vamos a mirar bien el video. Veníamos mirando estas estructuras, Santiago (Giordana) venía de ser goleador en el fútbol peruano, Castro también es goleador en el fútbol colombiano. Faltan algunos movimientos y mecanismos, pero es una de las posibilidades que tenemos", dijo Gamero.

Otras declaraciones de Alberto Gamero

*El tema de Quiñones y Sánchez

"Yuber va estar con nosotros, creo mucho en él, los compañeros creen en él y yo sé que nos va a dar una mano importante. En el caso de Sánchez es un extremo que lo ví, son extremos similares a los que tengo; optamos por no quedarnos con él y Quiñones va a quedarse con nosotros".

*La posibilidad de un nuevo extremo

"Hace rato, no solamente desde ahora, tenemos la idea de traer un extremo, esto no va a empañar la actuación de Edgar (Guerra) o Beckham, no va a empeñar que si encontramos ese extremo. Junto con el staff deportivo estamos buscando la posibilidad de un extremo que nos venga a colaborar y a aportar, se va a hacer, las puertas están abiertas. Tengo 28 jugadores inscritos, me faltan algunos porque tenían posibilidades en otro equipo. Dios mediante, un extremo que veamos nos pueda dar una mano, lo podemos hacer".

Publicidad

*Los aspectos a mejorar...

"Hubo cosas, no es que no me gustó, sino que yo sé que no se hacen porque no tenemos esa sincronización y ese trabajo con esta estructura, en la presión no éramos claros. No creo que hayamos ganado en la posesión de balón porque por momentos Medellín la tenía más que nosotros. Éramos un equipo para jugar más vertical por los jugadores que teníamos en la cancha. Hicimos cosas muy buenas con esta estructura y ahora debemos corregir eso y darle más manejo al balón".