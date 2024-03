Alberto Gamero, no todo ha sido color de rosa en Millonarios: otros malos momentos desde 2020

Alberto Gamero nada en 'aguas turbulentas' en Millonarios. El director técnico samario al servicio del 'embajador' no ha podido levantar el barco y su club actualmente suma cinco partidos sin conocer la victoria. La más reciente derrota del azul bogotano se dio en Montería, el domingo anterior, cuando cayó 2-1 con Jaguares, en el estadio de Jaraguay. No obstante, esta no ha sido la única campaña en el que ha pasado malos momentos desde que asumió en el año 2020.

Dicho resultado contra los 'felinos' encendió las alarmas entre los hinchas del 'embajador' y todo debido a que su club amado está por fuera del grupo de los ocho mejores de la Liga Betplay I-2024. Millonarios se ubica en la casilla 15 con once puntos y en ese orden de ideas, crece la preocupación entre directivos, jugadores e hinchas de que no clasifiquen a las finales en este primer semestre del 2024.

A raíz de la actualidad del azul capitalino, en Gol Caracol repasamos los otros malos momentos que ha vivido Alberto Gamero desde que arribó al banquillo de Millonarios en el 2020.

Si bien el 'embajador' ha evidenciado buen fútbol en cada una de las canchas que juega, en cinco años al mando, el técnico samario solo ha logrado ganar tres títulos: Copa Colombia 2022, Liga I-2023 y Superliga 2024. Además de que perdió una final en la Liga I-2021 contra el Deportes Tolima con un marcador global de 3-1.

Millonarios, eliminado de la Copa Libertadores AFP

La otra deuda de Gamero también ha estado en el ámbito internacional, ya que en cuatro participaciones que incluye Copa Libertadores (dos ediciones) y Copa Sudamericana (dos también); no han avanzado ni ha tendido protagonismo. En la Sudamericana del año 2020 se enfrentó a Always Ready, de Bolivia, en la primera fase del certamen y logró eliminarlo; no obstante, después cayó en los penaltis con el Deportivo Cali. En el 2023 no pasó de la fase de grupos.



Ya en la Copa Libertadores a Millonarios no le ha ido nada bien y ha quedado por fuera en las ediciones del 2022 y 2023. En ambos ha sido eliminado por equipos brasileños, en la primera fue Fluminense - en la segunda fase previa- y en el segundo, avanzó una fase eliminando a Universidad Católica de Ecuador, pero posteriormente Atlético Mineiro hizo que los dirigidos por Gamero le dijeran adiós al máximo torneo de clubes de América.

Los números de Alberto Gamero en Millonarios

2020: según 'Sofa Score', Alberto Gamero dirigió 31 partidos, teniendo 13 victorias, 12 empates y 6 derrotas, para un 55 por ciento de rendimiento. Sin títulos.

2021: 52 partidos dirigió, para un total de 26 triunfos, 11 empates y 15 derrotas, para un 57 por ciento de rendimiento. Ganó un título.

2022: en este año, Alberto Gamero dirigió 62 partidos en todas las competiciones, teniendo como balance 31 victorias, 15 empates y 16 derrotas.

2023: 72 partidos, 33 triunfos, 24 empates y 15 derrotas. Un rendimiento del 57 por ciento.

2024: Hasta el momento ha dirigido en 13 partidos en todas las competiciones, teniendo 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas.

Alberto Gamero y sus números desde que está en Millonarios. Sofa Score



Antes de este registro, Millonarios no caía en cinco oportunidades consecutivas desde el finalización en el 2004, año en el que perdió con Once Caldas, Atlético Huila, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla y Deportes Quindío.

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios. Foto: Colprensa.