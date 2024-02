Minutos más tarde, luego de caer por 0-2 frente a Once Caldas en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Alberto Gamero habló en rueda de prensa, refiriéndose a las razones por las cuales el equipo ‘embajador’ no levanta cabeza y ya acumula tres partidos en línea cayendo.

Enfatizando en la falta de eficacia, el entrenador de Millonarios afirmó que está desconcertado porque el equipo crea, pero no define: “Para nosotros hay mucha tristeza, porque nunca habíamos pasado un bache de estos, pero en esto hay que ser muy fuerte y yo lo soy en estos momentos, lo único que siempre he dicho, por ejemplo, para este encuentro, es que hay un problema grande y es que no la metemos y los partidos se ganan con goles”.

“Lo único que hay que reprocharle al equipo es ¿por qué erramos goles? Ni siquiera el gol de ellos o en el penalti tiene que haber reproches, son dos jugadas aisladas. Simplemente ahora es, como siempre les he dicho a ellos, recibir todas las críticas y hacernos fuertes para poder revertir este momento”, complementó el estratega samario en rueda de prensa.

Sumado a eso, Alberto Gamero afirmó que salió del estadio dolido por la manera en la que la hinchada lo despidió: “Seguiremos insistiendo, de este momento vamos a salir. Para mí no es fácil que salga del estadio El Campín y me griten tantas cosas, este es un momento duro porque si algo he tenido yo en este Millonarios, es que he querido que mi equipo respete a la afición. Salí muy dolido”.

Millonarios cayó por 0-2 en casa, frente al Once Caldas, por Liga. Foto: Twitter de @MillosFCoficial.

Publicidad

*Otras declaraciones:

El análisis de las tres derrotas consecutivas...

“Yo sé que me van a tildar de terco, de loco, hasta de pronto por ahí de bruto, pero la situación es que no metemos un gol, creamos las opciones, eso hace parte del juego, pero si queremos redondear esto, tenemos que anotar. En los tres últimos partidos perdidos, las figuras siempre son el arquero de ellos y cuando el arquero es figura algo está pasado, pero no la metemos”.

Publicidad

¿Cómo trabajar para el próximo partido?

"Lo que nosotros sí tenemos nosotros es que vemos mucho video y una forma para subirle el autoestima a los muchachos es mostrándole lo que hacemos por momentos, porque hasta ellos se dan cuenta de lo que crean, elaboran y no convierten; esta semana me tomé la tarea de mostrarle a Larry Vásquez la jugada contra Patriotas, la misma jugada de Medina el de Boca Juniors, en el mismo sitio y nosotros teníamos esa posibilidad y la erramos también, mientras que Boca la tuvo y sí anotó”.

¿Qué sensaciones le quedan de esta nueva caída?

“Yo me achanto cuando veo que el equipo no tiene reacción, le llegan, no llegan, yo me achanto. Pero si nos damos cuenta, las estructuras que montamos, son estructuras para siempre ir a buscar el partido, porque siempre vamos al frente. Créanme que por el hecho de haber perdido en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar, en eso sí soy muy claro, porque siento que el grupo se siente cómodo y es feliz así”.