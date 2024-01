Alberto Gamero, preocupado por la posible salida de Álvaro Montero: "Yo no quiero que se vaya"

¡No todo es alegría en el entorno ‘embajador’! Poco después de coronarse campeón de la Superliga con Millonarios, Alberto Gamero atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se refirió al tema de Álvaro Montero, a quien espera no perder para este año por todo lo que significa y representa para el equipo.

Y es que, buscado con gran insistencia por Estudiantes de La Plata, el guardameta guajiro tendría los días contados en el azul de la capital. No obstante, este sí que es un tema que tiene pensativo al entrenador samario, quien dejó claro su deseo de seguir contando con él.

“Lo de Álvaro Montero es un tema que no lo puedo descifrar, es algo más de directivos. Igual es bien sabido que hay una oferta por él. Lo primero que se le ha dicho a él es que no se está a la expectativa de soltar ningún jugador cuando ya el torneo comenzó, indudablemente que son jugadores que también miran su futuro, todos quieren ir al exterior, pero es un tema que hay que tomarlo con tranquilidad, tanto para él como para la institución”, indicó de entrada Alberto Gamero en rueda de prensa.

Además, dejando clara su intención que no es fácil perder un jugador de esta categoría a mitad de camino, el samario afirmó que no lo quiere perder a Montero por ninguna circunstancia: “Vamos a mirar, es un tema que está ahí en la mesa que no se ha solucionado, si a mí me preguntan, a mí no me gustaría que se fuera Álvaro, ya comenzó el torneo, es complicado buscar un arquero ahora, mucho más colombiano porque ya tenemos el cupo de los extranjeros; ese es mi punto de vista”.

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia Foto: FCF

Publicidad

“Sin embargo, ahora habrá que ver qué viene adelante, con Montero, los directivos y el equipo que está interesado porque eso es prácticamente un tema de la junta directiva”, agregó el actual entrenador de Millonarios.

¿Qué hay de cierto en las negociaciones de Álvaro Montero por Estudiantes de La Plata?

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, un periodista del medio ‘La Cielo Sports’, que cubre toda la actualidad de Estudiantes de La Plata, se refirió a lo que podría ser la llegada del guardameta colombiano a las toldas del conjunto ‘pincha’.

Parece ser que todo va bien encaminado: “Acá en La Plata están ansiosos por conocer quién es el arquero, viene trabajando Estudiantes en eso, algunos directivos tienen confianza en que se pueda realizar la operación y que Álvaro Montero se convierta en el arquero. No lo quiere largar Millonarios porque está buscando un reemplazante”.

Publicidad

“Montero quiere venir a competir a nivel internacional, van a jugar Copa Libertadores y tiene una final de la Supercopa frente a River, algo que es atractivo”, complementó el reportero que cubre al conjunto ‘pincha’.

Lo único cierto hasta ahora es que se espera en las próximas horas se pueda determinar la continuidad de Álvaro Montero en Millonarios para este 2024. ¡Hay expectativa!