Alberto Gamero: "Queríamos ganar y no se pudo, pero se hizo todo; me voy tranquilo"

Millonarios no pudo con Alianza FC en la noche de este miércoles en el estadio El Campín y terminó empatando con marcador de 1-1, en compromiso válido por la tercera jornada de la Liga I-2023. Luego del compromiso en el estadio El Campín, Alberto Gamero dejó sus impresiones de lo que fue el trabajo de sus dirigidos en el campo de juego.

En el partido contra los 'vallenatos', el 'embajador' perdió a David Macalister Silva en las 'primeras de cambio' por lesión y Gamero tuvo que ajustar las piezas. El samario destacó la labor de su plantilla, que lo dio todo para ganar el juego.

"No me di cuenta que haya afectado el grupo, yo siempre les digo a ellos que están en un deporte de contacto, que pasan cosas que no lo define nadie y nosotros tenemos que estar expuestos a una modificación de estas. Cuando entró Santiago (Giordana), que no quería que jugara tanto tiempo, pues también venía de una molestia, pero tuvo que jugar y me parece que hizo un trabajo posicional al igual que Silva; quizás Silva es más creativo que él. Siempre vino a ayudar y tuvo una buena presentación, el equipo hizo muchas cosas para ganar, se empató, un punto suma. Les decía a ellos que este punto más tarde nos vamos a dar cuenta que sirve, me voy tranquilo por el esfuerzo que hizo el grupo", aseveró el DT de Millonarios .

David Macalister Silva, tras sufrir una lesión en el partido de Millonarios contra Alianza FC Archivo de Colprensa

En medio de la conferencia de prensa, al estratega del azul capitalino le consultaron de cómo avanza el departamento médico del club en cuanto a los lesionados y si para los próximos encuentros hay alguna posibilidad de que vuelvan algunas fichas.

"De los están del departamento médico, el que se puede asomar es Vargas (Juan Pablo), el resto no crean que puedan. Lo más probable es que entre Vargas en la convocatoria, es siempre tratar de suplir esas ausencias y el que esté tiene que tratar de hacer lo mejor posible como equipo. A pesar de las ausencias que hemos tenido, hemos hecho cosas buenas, que vayan creciendo (los jugadores que han suplido las ausencias), nos quita ese temor del jugador que vayamos a alinear; estamos seguros que las cosas la van a hacer bien", complementó Alberto Gamero.

Millonarios celebra la anotación que le marcó a Alianza FC, en juego de la tercera jornada de la Liga I-2024. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

*La contratación de un nuevo extremo, tras la marcha de Édgar Guerra

"Se ha hablado y hemos investigado, indagado y no nos ha sido posible. Hemos hablado con jugadores que hemos tenido aquí y no hemos tenido la posibilidad de que vengan. Aquí no es pensar ni volverme loco a quién voy a traer, la mayor preocupación y trabajo que tengo es acelerar los que están ahí; sino no tengo nada en la mano tengo que enfocarme en lo que tengo. Indudablemente que lo de Silva y Cataño, y lo de Ruiz (Daniel) tengo entendido que mañana (jueves) no juega y llegue el viernes, para el día miércoles ya lo vamos a tener".

*Las bajas que han tenido, cómo ajustar el plantel

"El que juegue siempre tiene que tratar de que nosotros estemos peleando los primeros lugares y les he dicho a ellos, que esperemos cuando tengamos el equipo completo, que es otra cosa diferente; es más fortaleza y confianza, pero los que están jugando en este momento están haciendo un buen trabajo y eso llena de confianza al equipo para cuando tengamos el equipo completo".

*La estrategia que planteó Alianza FC

"Sabíamos que debíamos tener mucha paciencia, Alianza era un equipo que en Medellín ni en Valledupar hacía presión, siempre era un bloque medio bajo y teníamos que tener la mayor tranquilidad para buscar espacios, en el primer tiempo veíamos que estábamos desesperados, mucho más cuando Alianza nos hace el gol y no podemos hacer eso en esta clase de partidos. El empate, Dios quiera que el día de mañana nos vaya a servir; uno nunca sabe, queríamos ganar y no se pudo, pero se hizo todo para ganar el partido".