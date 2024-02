Alberto Gamero: "Tengo tristeza, le ofrezco disculpas a toda la hinchada de Millonarios"

Luego de finalizar el encuentro en el que Millonarios terminó cayendo contra Patriotas 1-0 en juego por la fecha 8 de la Liga 2024-I, Alberto Gamero habló del encuentro en rueda de prensa y, principalmente, le pidió disculpas a los hinchas que se acercaron hasta el estadio La Independencia, de la ciudad de Tunja, a presenciar el partido.

"La sensación es tristeza. Aparte de la tristeza, es la conciencia de pedirle disculpas a nuestra afición que viene al estadio y vamos a seguir trabajando para salir de esta situación", expresó el entrenador de los 'embajadores'.

Tras ello, analizó el encuentro. "Fue un partido controlado que se manejó bien. Yo creo que Patriotas no tuvo dos opciones de gol y en una pelota quieta donde nos descuidamos, nos hace gol. Toca seguir revisando la definición porque creamos las opciones de gol, pero las botamos", fue sincero con lo sucedido Gamero.

"A fin de cuentas, Patriotas hizo bien su trabajo. Nosotros nos descuidamos, lo intentamos después ir a buscar el empate y no lo conseguimos", agregó.

David Mackalister Silva con Millonarios, en acción contra Patriotas Foto: Millonarios

Otras declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa

¿Qué le faltó a Millonarios para ganar?

"El partido estaba controlado. Las opciones de gol que tuvimos, las votamos, como por ejemplo la que tuvo Larry.Yo veía que podíamos ganar ese partido y ya la habíamos intentado y a veces cuando jugamos con varios delanteros, ustedes ya han visto que hemos jugado bien. A veces los cambios se hacen queriendo jugar o ganar el partido y a veces uno se va molesto porque se sacan conclusiones después de que pasan las cosas. Después del partido, todo el mundo es director técnico. Hoy lo vi, me gustó el equipo. El hecho de que se haya perdido no significa que el equipo haya jugado mal. Intentamos hacer cosas buenas y sé que el equipo va a ser fuerte cuando tengamos más rodaje con estos jugadores que tenemos ahorita mismo".

Patriotas y Millonarios se enfrentaron en juego de la fecha 8 de la Liga I-2024. @MillosFCoficial

Sobre la falta de definición que tiene el equipo

"La preocupación mía puede robarme la cabeza en que no metemos los ocasiones que generamos, pero vamos a seguir trabajando y trabajando porque el equipo llega. Me preocupo cuando no llegamos, pero como veo que llegamos, la idea es trabajar en la definición, pero ahora lo que siento es tristeza porque el equipo llega y no la mete. Nosotros quisimos buscar el gol, no lo conseguimos y nos desviamos en el objetivo y ahora la preocupación es que perdimos. Tengo tristeza por eso. Nos descuidamos y perdimos el partido".